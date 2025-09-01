Rentner rastet aus: Muslima mit Wurst und Schlägen attackiert

Oberösterreich. Ein schockierender Vorfall erschüttert Schärding: Laut Kronen Zeitung hat ein 66-jähriger Mann am Wochenmarkt eine Moslemfrau brutal attackiert. Am 17. April beschimpfte er die Frau mit Kopftuch mit hasserfüllten Worten wie „Scheiß Allah! Scheiß Islam!“, versuchte, ihr eine Frankfurter Wurst gewaltsam in den Mund zu stopfen, und rief: „Ich esse Schwein, jetzt musst du auch!“

Dann verdrehte er ihr den Arm, drohte, ihr die Hand abzuhacken, und schlug ihr dreimal ins Gesicht. Am Landesgericht Ried muss sich der Tatverdächtige nun wegen Verhetzung, Nötigung und Körperverletzung verantworten – bis zu zwei Jahre Haft stehen im Raum.