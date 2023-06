Rammstein: Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt weiter gegen Lindemann

Die Staatsanwaltschaft in Vilnius (Litauen) hat das durch die Anzeige von Shelby Lynn eingeleitete Ermittlungsverfahren eingestellt und damit die vorangegangene Entscheidung der dortigen Polizei bestätigt, teilen die Anwälte von Till Lindemann mit.

Die Irin habe sich laut einem rechtsmedizinischen Gutachten möglicherweise im Rahmen eines “Unfallgeschehens ohne Fremdeinwirkung” die in ihrem Video gezeigten Verletzungen zugezogen heißt es weiter. Die Kanzlei hatte das Institut für Rechtsmedizin der Uniklinik Köln damit beauftragt.

PRESSEERKLÄRUNG ZU TILL LINDEMANN – Staatsanwaltschaft Vilnius stellt Ermittlungsverfahren ein Rechtsmedizinisches Gutachten in Sachen Shelby Lynn legt Unfallursache ohne Fremdeinwirkung nahe pic.twitter.com/eWO6EKmtl9 — Schertz Bergmann (@schertzbergmann) June 26, 2023

Auch habe man Einsicht in die Akte des bei der Staatsanwaltschaft Berlin geführten Ermittlungsverfahrens nehmen können, die weiter ermittelt. Anzeigenerstatter seien keine vermeintlichen Opfer, sondern unbeteiligte Dritte , die ihre Anzeigen ausschließlich auf Medienberichte und Vorwürfe in den sozialen Netzwerken stützen. Des Weiteren habe sich aus der Akteneinsicht ergeben, dass bislang keine objektiven Beweismittel, die für eine “Tatbegehung unseres Mandanten sprechen”, vorliegen.

Abmahnungen wegen unzulässiger Berichterstattung und unwahren Tatsachenbehauptungen

Als Reaktion auf den Bericht in SPIEGEL Nr. 24 vom 10. Juni 2023 haben Lindemanns Anwälte beim Hamburger Landgericht eine einstweilige Verfügung beantragt, in der sie eine Verletzung der Privatsphäre ihres Mandanten, die Verbreitung von falschen Tatsachenbehauptungen und unzulässige Verdachtsberichterstattung geltend machen. Eine Entscheidung wird in den kommenden Tagen erwartet.

Die YouTuberin Kayla Shyx (eigentlicher Name: Kaya Loska) wurde im Zusammenhang mit ihrem YouTube-Video vom 6. Juni 2023 abgemahnt. Daraufhin gab sie zu zwei Punkten eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab.

In der Schweiz wurde u.a. die Ringier AG wegen der Berichterstattung auf www.blick.ch vom 18.06.2023 (Titel: “Rekrutierte Alena M. auch in Bern Frauen für Lindemann?”) abgemahnt. Der Verlag gab gegenüber Lindemann eine umfangreiche strafbewehrte Unterlassungserklärung ab. Der Beitrag kann über die Internetseiten nicht mehr abgerufen werden.