Pädokriminalität im Odenwald: 52-Jähriger Schulassistent vor Gericht!

Ein Fall, der den Odenwald erschüttert: Seit Herbst 2024 ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen 52-jährigen Mann, der über Klinikaufenthalte, private Kontakte und das Umfeld einer Schulassistenz Zugang zu Kindern gefunden haben soll – wie das Polizeipräsidium Südhessen berichtet. Die Vorwürfe wiegen schwer: Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Der Mann sitzt seit Juni 2025 in U-Haft.

Die Ermittler sollen eine große Menge digitaler Datenträger durchsucht, Beweise gesichtet und Zeugen vernommen haben. Auslöser war ein Hinweis einer Mutter, die misstrauisch wurde und sich an die Polizei wandte. Der Beschuldigte schweigt bislang. Nun liegt der Fall beim Landgericht Darmstadt – und es wird sich zeigen, wie tief der Abgrund tatsächlich reicht. Wir berichten weiter über den Fortgang des Verfahrens.