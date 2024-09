Mit Igel Fussball gespielt? Syrer im Tierquäler-Prozess freigesprochen

in

Laut einem Bericht der Kronen Zeitung wurden sechs junge Syrer, denen Tierquälerei an einem Igel vorgeworfen wurde, am Wiener Landesgericht freigesprochen. Die Männer standen im Verdacht, im Juni 2022 in Wien mit einem Igel „Fußball gespielt“ zu haben. Sie bestritten jedoch die Anschuldigungen und behaupteten, die Vorwürfe seien Teil eines rassistisch motivierten Konflikts mit einer türkischen Gruppe.

Der Prozess war von widersprüchlichen Aussagen geprägt, und es fehlte eindeutiges Beweismaterial. Ein Video, das den Vorfall festhalten sollte, konnte nicht klar belegen, dass die Angeklagten den Igel misshandelt hatten. Die Richter entschieden daher, dass es keine ausreichenden Beweise für eine Verurteilung gebe.