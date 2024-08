Legen Politiker die Justiz mit Beleidigungsklagen lahm? Allein in Berlin laufen 125 verurteilte Mörder und Totschläger frei herum

Die deutsche Justiz wird nicht nur anklageseitig von Politikern direkt gesteuert – aus Kritikersicht: missbraucht – , sondern auch von Politikern mit vergleichsweisen Lappalien zugeschüttet. Ergebnis: Allein in Berlin kann die Justiz 125 verurteilte Mörder und Totschläger nicht in Haft bringen (hier). Erklärung in der Regel: “Personalmangel”. Die Frage bleibt im Shithole Berlin unbeantwortet: Wieso konnten die Verurteilten das Polizeigewahrsam nach dem Urteilsspruch überhaupt verlassen? Man hatte sie doch am Kanthaken.

Etliche Politiker müssen sich fragen lassen, ob ihre Einnahmen aus Hunderten Beleidigungsklagen pro Monat ihre fürstlichen Einnahmen aus den Mandaten noch übersteigen – so die FDP-Vorturnerin St-Zi-flak. Selbst angeblich ausgelastete, ständig weltreisend-klimaverschmutzende grüne Politikerinnen unterschreiben Beleidigungsklagen selbst und zahlreiche (angebliche Nicht-) Regierungsorganisationen durchkämmen soziale Medien auf Anzeigemöglichkeiten wegen Beleidigung. Ergebnis: Die zugekippte Justiz verschwindet unter den Anzeigenstapeln.

Eine Karikatur mit 4 Grünen führt zu Hausdurchsuchung und Strafbefehl. Echte Straftäter bleiben unbehelligt

In der Republik werden durch Politiker und ihre weisungsgebundenen Staatsanwälte flächendeckend Hausdurchsuchungen verteilt wie vom Apotheker die Salmiakpastillen. Es reicht, einen Politiker “Vollpfosten” zu nennen oder “Du Pimmel” zu schreiben und schon rückt das Überfallkommando – so die Sicht der Betroffenen – um sechs Uhr morgens zu Wecken und Sichtung der Intimitäten an. Diese Polizisten – täglich geschätzt Hunderte – fehlen bei der Fahndung nach tatsächlichen Gewalttätern und so füllt die Justiz zwar die Taschen der beleidigten Politiker, setzt uns aber 24/7 dem Zugriff verurteilter Mörder und Totschläger aus. Pieksen Sie einmal 125 Nadeln in den Stadtplan von Berlin. Dann sehen Sie, wie weit statistisch Ihr nächstgelegener Mörder entfernt ist. Ein Herr im Berliner Schloss Bellevue findet dafür die passenden Worte: “Das beste Deutschland, das es je gab”.