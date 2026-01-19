Irland: High Court schickt Lehrer Enoch Burke wieder ins Gefängnis – Festnahme direkt an der Schule

Am Montagmorgen wurde der frühere Lehrer Enoch Burke vor der Wilson’s Hospital School (County Westmeath) festgenommen und noch am selben Tag dem High Court in Dublin vorgeführt. Dort ordnete Richter Brian Cregandie sofortige Wiederinhaftierung an – nur wenige Tage nach Burkes Entlassung aus dem Mountjoy Prison.

Hintergrund ist laut Behörden nicht „ein einzelnes Pronomen“, sondern ein fortgesetzter Streit um Gerichtsbeschlüsse: Gegen Burke besteht eine gerichtliche Anordnung, die ihm das Betreten des Schulgeländes untersagt. Laut den Berichten wurde seine Festnahme bereits am Freitag angeordnet, nachdem er gegen gerichtliche Vorgaben verstoßen hatte.

Der Fall zieht sich seit 2022: Burke war zunächst suspendiert und später entlassen worden, nachdem es an der Schule zu einem massiven Konflikt über die Ansprache eines Schülers gekommen war. Die Schule erwirkte daraufhin eine einstweilige Verfügung, Burke hielt sich nach Darstellung der Gerichte dennoch wiederholt nicht daran – mit mehreren Haftanordnungen wegen Missachtung des Gerichts.

Über seinen X-Account wurde die erneute Festnahme bekannt gegeben:

