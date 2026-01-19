Irland: High Court schickt Lehrer Enoch Burke wieder ins Gefängnis – Festnahme direkt an der Schule

Am Montagmorgen wurde der frühere Lehrer Enoch Burke vor der Wilson’s Hospital School (County Westmeath) festgenommen und noch am selben Tag dem High Court in Dublin vorgeführt. Dort ordnete Richter Brian Cregandie sofortige Wiederinhaftierung an – nur wenige Tage nach Burkes Entlassung aus dem Mountjoy Prison.
Hintergrund ist laut Behörden nicht „ein einzelnes Pronomen“, sondern ein fortgesetzter Streit um Gerichtsbeschlüsse: Gegen Burke besteht eine gerichtliche Anordnung, die ihm das Betreten des Schulgeländes untersagt. Laut den Berichten wurde seine Festnahme bereits am Freitag angeordnet, nachdem er gegen gerichtliche Vorgaben verstoßen hatte.
Der Fall zieht sich seit 2022: Burke war zunächst suspendiert und später entlassen worden, nachdem es an der Schule zu einem massiven Konflikt über die Ansprache eines Schülers gekommen war. Die Schule erwirkte daraufhin eine einstweilige Verfügung, Burke hielt sich nach Darstellung der Gerichte dennoch wiederholt nicht daran – mit mehreren Haftanordnungen wegen Missachtung des Gerichts.
Über seinen X-Account wurde die erneute Festnahme bekannt gegeben:
Übersetzung:
….
Heute Morgen wurde Enoch Burke von der Garda (irische Polizei) festgenommen, in einen Polizeiwagen gezwungen und zum High Court in Dublin gebracht. Er hatte sich geweigert, der Anweisung von Schulleiterin Niamh McShane Folge zu leisten, für einen männlichen Schüler das Pronomen „they“ (sie/ihr) zu verwenden. Kein Schulleiter hat das Recht, eine solche Anweisung zu erteilen. Die Gerichte haben es völlig versäumt, die verfassungsmäßigen Rechte von Enoch Burke zu wahren.
Antichristliche Transgender-Ideologie wird Kindern in allen Schulen dieses Landes aufgezwungen. Wahre Christen können sich dieser Ideologie niemals beugen. Gott ist eindeutig: Er hat Mann und Frau erschaffen. Der Lehrer Enoch Burke hat über 560 Tage im Mountjoy-Gefängnis verbracht. Richter Brian Cregan entließ Enoch letzte Woche, nur um ihn diese Woche wieder einzusperren und ihn so zum Sündenbock der Nation zu machen.
Schreibe einen Kommentar