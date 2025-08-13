Hakenkreuz-Skandal: SPD-Mann Born kommt straffrei davon

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart lässt Daniel Born, den Ex-SPD-Abgeordneten, der ein Hakenkreuz auf einen Stimmzettel kritzelte, laufen – und die AfD kocht vor Wut! In einer Pressemitteilung vom 29. Juli 2025 hatte AfD-Fraktionschef Anton Baron bereits den vollständigen Rückzug Borns aus dem Landtag gefordert, nachdem dieser das verfassungsfeindliche Symbol hinter den Namen eines AfD-Abgeordneten geschmiert hatte.

Nun bleibt Born nicht nur im Amt, sondern entgeht auch strafrechtlichen Konsequenzen. Baron nennt die Entscheidung der Staatsanwaltschaft einen „Skandal“, der das Vertrauen in die Demokratie untergrabe. Seine Forderung nach einer öffentlichen Entschuldigung und einem Parteiausschluss Borns bleibt ungehört. Ein Schlag ins Gesicht für alle, die klare Konsequenzen erwarteten – oder ein Freifahrtschein für politische Entgleisungen?