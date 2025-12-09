Gerichtsbeschluss: Wenn 20 Millionen ChatGPT-Gespräche plötzlich „Beweismaterial“ sind: Niemandes Chats sind mehr sicher

Ein Gericht in Manhattan hat OpenAI gezwungen, sage und schreibe 20 Millionen ChatGPT-Unterhaltungen an die New York Times und andere Verlage auszuhändigen. Offiziell geht es um ein Copyright-Verfahren, in Wahrheit ist es ein Frontalangriff auf jede Form digitaler Vertraulichkeit. Die Richterin spricht von „Schutzmaßnahmen“, doch jeder weiß, dass diese Art von Anonymisierung kaum mehr ist als ein Feigenblatt. Moderne Datenanalyse macht es möglich, Menschen anhand weniger Textschnipsel wiederzuerkennen – Stil, Kontext, Wortwahl, alles wird zur verräterischen Spur. Wer glaubt, dass intime Gedanken, Gesundheitsfragen oder berufliche Interna in einem Chatbot sicher seien, wird nun brutal eines Besseren belehrt.

Die Dimension der Herausgabe ist beispiellos. Diese Daten umfassen Millionen privater Gespräche, in denen Nutzer Dinge formuliert haben, die sie niemals öffentlich sehen wollten. Trotzdem werden diese Dialoge nun vervielfältigt, verteilt, ausgewertet – je mehr Hände sie durchlaufen, desto größer wird die Angriffsfläche für Missbrauch. Selbst OpenAI warnte vor „vernachlässigten Sicherheitsstandards“, doch das Gericht winkte alles durch. Damit ist klar: Sobald die Justiz Zugriff will, spielt Privatsphäre keine Rolle mehr. Wer seine Daten an einen KI-Dienst sendet, sollte sich nicht mehr einreden, sie blieben dort. Was einmal existiert, kann jederzeit herausgepresst, kopiert oder offenbart werden – ganz gleich, welche Versprechen vorher gegeben wurden.

Dieser Fall zeigt, wie schnell aus angeblich „harmloser“ Beweisbeschaffung ein Türöffner für Massenüberwachung wird. Heute sind es 20 Millionen ChatGPT-Chats, morgen betrifft es jede Plattform, jeden Messenger, jeden Dienst, der Daten speichert. Der Glaube an digitale Intimsphäre war ohnehin fragil. Jetzt ist er endgültig zerbrochen. Chatbots wirken freundlich, neutral, praktisch – aber sie merken sich alles. Und sobald ein Gericht ruft, wandert auch das Privateste in fremde Hände. Wer jetzt noch denkt, seine Chats seien sicher, hat nicht verstanden, wie wenig Schutz die digitale Welt uns tatsächlich bietet.

Quelle: Reclaim The Net, „Court Forces OpenAI to Hand Over 20 Million ChatGPT Chats“

  Lansab
    Lansab

    Wenn diese Dienste auch nur einen Funken Vertauen behalten wollen, dürfen sie keine „Gespräche“ dieser Art speichern. Wo nichts gespeichert wird, kann es auch keinen Zugriff geben. Das Gleiche gilt auch für E-Mails (mein E-Mail-Dienst des Vertauens ist Protonmail: End-to-End-Verschlüsselung; nichts wird gespeichert, nicht mal die IP-Adresse des Users; was gelöscht wird, ist dauerhaft weg). Die User sind eh zu dämlich, um zu begreifen, dass JEDE Anfrage gespeichert wird, und, wenn es passt, man ihnen daraus einen Strick drehen kann. Wer weiß, welche Anfragen morgen bereits unter Strafe stehen?
    Meta wird ab dem 16. Dezember alles mitlesen, was per KI-Chatbot über WhatsApp, Instagram und Facebook angefragt wird. Selbstredend nur, um Inhalte und Werbung noch präziser auf die individuellen Interessen abzustimmen. Klar doch… Leute, lasst die Finger davon. Aber auf mich hört ja keiner…

    Antworten
  Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    Dies wird die breite Masse von interlektuell bescheidenen Platform-Usern aber nicht daran hindern, weiter ihre Daten herumzureichen ! Have Fun …

    Antworten

