Freispruch für eritreischen Frauenschänder: Psychiatrie statt Knast!

Ein Skandalurteil in Hamburg: Ein 25-jähriger Eritreer, der eine 46-jährige Frau im Harburger Stadtpark brutal attackierte, kommt straffrei davon! Die Tat ist unstreitig – der Mann griff die Frau von hinten an, biss ihr ins Gesicht und raubte ihr Handy. Doch das Landgericht Hamburg spricht ihn frei, weil er angeblich wegen einer psychischen Erkrankung schuldunfähig sei.

Statt Knast wird er in die Psychiatrie geschickt. Das Opfer, eine zweifache Mutter, trägt Narben und Traumata, während der Täter mit „krankhafter Übersexualität“ als gefährlich gilt, aber milde behandelt wird. Bereits zwei frühere Sexualdelikte wurden nicht konsequent verfolgt – ein Versagen der Justiz! Wie lange sollen Frauen noch solche Gefahren dulden, während Täter geschont werden?

Quelle: WELT