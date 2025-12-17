Screenshot Youtube

Freigesprochen und trotzdem bestraft: So funktioniert der Staat heute

|

Netzreporter

|

Michael Ballweg ist freigesprochen. Fast vollständig. Das Landgericht Stuttgart stellte klar: Demonstrationen organisieren ist kein Gewerbe, sondern ein Grundrecht. Die Anklage zerfiel, übrig blieben Centbeträge. Eigentlich Ende der Geschichte.

Doch der Staat akzeptiert das Urteil nicht, schreibt Thomas Moser für das Overton Magazin.

Finanzämter kassieren weiter zehntausende Euro, pfänden Vermögen und behandeln den Freigesprochenen weiterhin wie einen Kriminellen. Begründung: Steuerverfahren seien vom Strafprozess „unabhängig“. In Wahrheit heißt das: Urteile gelten nur, wenn sie politisch passen.

Damit zeigt sich, was vom Rechtsstaat übrig ist. Die Justiz spricht frei – die Exekutive straft weiter. Gewaltenteilung wird zur Farce, Behörden setzen sich über Gerichte hinweg. Wer unbequem ist, bleibt Ziel.

Auch politisch wird aufgeräumt. Ballwegs Anwalt, CDU-Abgeordneter Reinhard Löffler, wurde parteiintern abgesägt – weil er den „Falschen“ verteidigte. Mandat oder Mandant, lautete die Botschaft. Am Ende verlor er seinen Listenplatz. Zufall? Wohl kaum.

Der Fall Ballweg ist kein Einzelfall. Er zeigt, wie ein Apparat funktioniert, der Kritiker nicht loslässt – selbst nach einem Freispruch. Wer jetzt noch an einen funktionierenden Rechtsstaat glaubt, glaubt auch an Märchen.

Avatar-Foto

Netzreporter

Verbreiten Sie unsere Beiträge im Weltnetz

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit

Werbeanzeigen

Meistgelesen

Was erlauben Köppel? "Weltwochen"-Chef fliegt nach Kabul und sieht sich um. Befund: Anders als verbreitetWas erlauben Köppel? "Weltwochen"-Chef fliegt nach Kabul und sieht sich um. Befund: Anders als verbreitet
Freiburg: 34 Großräte fordern getrennte Busse für Asylbewerber und Schweizer PendlerFreiburg: 34 Großräte fordern getrennte Busse für Asylbewerber und Schweizer Pendler
Ukrainische Angriffe im Schwarzen Meer: Ein Risiko, das Europa nicht ignorieren kannUkrainische Angriffe im Schwarzen Meer: Ein Risiko, das Europa nicht ignorieren kann

Beiträge per Email abonnieren

Folgen auf

Kommentare

2 Antworten zu „Freigesprochen und trotzdem bestraft: So funktioniert der Staat heute“

  1. Avatar von Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    Was ist blos aus “ Deutschland “ geworden ? Nur noch Nutten und Verbrecher …..

    Antworten
  2. Avatar von DR.Faustus hat beschlossen und verkündet...
    DR.Faustus hat beschlossen und verkündet…

    Unterschätzt mir mal Grimms Märchen nicht,die keine Märchen sind und man eine Menge Hirn zum nachdenken anregen kann,denn diese wurden nicht umsonst geschrieben und eines müssen die Erleuchteten doch zugeben, Märchen lassen die KI ziemlich alt aussehen…. Und sowas soll den Nachwuchs dienen,Pfui Deiwel 👹 Da findet manch einer sein Märchenbuch als Extra Klasse,denn da steckt so viel Wahrheit drin…. In der Tat…

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Weihnachtsaktion!

Helfen Sie uns, weiter unabhängig zu berichten. Jeder Beitrag zählt!

Jetzt unterstützen