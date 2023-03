Ermordete Luise: Der Staat schützt die Täterinnen

Freudenberg / Koblenz: Die am Sonntag tot aufgefundene Luise (12) starb laut Obduktion infolge zahlreicher Messerstiche. Die Staatsanwaltschaft Koblenz informierte heute im Rahmen einer Pressekonferenz.

Screenshot Pressekonferenz

Nach ersten Vernehmungen und Hinweisen aus der Bevölkerung seien schnell die nun tatverdächtigen Kinder, zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren, ermittelt worden. Diese hätten die Tat auch eingeräumt. Weitere Auskünfte könnten wegen der Strafunmündigkeit der Täterinnen nicht gegeben werden. Fragen zum Motiv und Geschehensablauf der anwesenden Journalisten wurden entsprechend spärlich beantwortet. Die Kinder befinden sich in einem “geschützten Rahmen” in Obhut des Jugendamtes. Ein Journalist kam auf die “zahlreichen” Messerstiche zu sprechen, die ein Hinweis auf Emotionalität geben könnten, was natürlich nicht beantwortet wurde.

Bleibt zu hoffen, dass sich im Umfeld herumspricht, wie es zu der Tat gekommen ist, wer die Täterinnen sind und wo sich befinden. Leider wird sich aufgrund des Schutzes ihrer Persönlichkeitsrechte ihre Spur verlieren, so dass die Öffentlichkeit im Falle einer Wiederholungstat nichts davon erfahren wird.

