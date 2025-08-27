Bank sperrt Konto für EU-Rechtsstreit: So werden Grundrechte ausgehebelt

Die Sparda Bank West hat das Spendenkonto für den Rechtsstreit von Thomas Röper und Alina Lipp gegen EU-Sanktionen gesperrt, wie Anti-Spiegel auf der Webseite und in einem Post auf X berichtet. Die Bank blockiert zudem bereits eingegangene Gelder, obwohl Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes das Recht auf juristische Vertretung garantiert. Röper, der wegen EU-Sanktionen weder Anwälte noch Prozesskosten selbst bezahlen kann, sieht darin einen Angriff auf fundamentale Grundrechte.

Dieser Vorgang zeigt, wie weit die EU und deutsche Institutionen gehen, um Kritiker mundtot zu machen. Anstatt Rechtsschutz zu gewähren, wird die Möglichkeit zur Verteidigung aktiv sabotiert. Die Anwältin plant nun, gegen die Sperrung vorzugehen. Ob in Deutschland noch Rechtsstaatlichkeit oder bereits politische Willkür herrscht, wird sich zeigen. Ein Skandal, der die Maske der vielgepriesenen Demokratie endgültig fallen lässt.