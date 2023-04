Amtsgericht stellt Strafverfolgung gegen Billy Six ein

Screenshot Billy Six enthüllt leere Betten zur Corona-Zeit in der Charité

Mit seiner Reportage über die leeren Betten in der Berliner Charité hatte Reporter-Legende für erstzunehmende Zweifel an der Corona-Panikmache durch die Gesundheitsbehörden gesorgt. Man warf ihm umgehend “Hausfriedensbruch” vor, während “Team Wallraff” für banale Enthüllungen mit versteckter Kamera auf RTL2 gefeiert wird. Nun aber ist die Sache ins Stocken geraten. Ein glatter Punktsieg für Billy Six.

Auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichte er den Gerichtsbeschluss:

Die Vorbereitungen einer medialen Kampagne, regelmäßige #LindemannLeaks, ein neuer Kronzeuge und meine Entscheidung, in der Sache kompromisslos bis zum Äußersten zu gehen, haben scheinbar Wirkung gezeigt: Über drei Jahre nach Beginn der Strafverfolgung durch Medien, Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte und diverse Anwälte/Justiziare des Pharma-Konzerns “Charité – Universitätsmedizin Berlin KöR” ist Richter R. vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten nun aufgefallen, dass ich gar keinen Wohnsitz in der BRD habe.

Aus diesem Grund stellte er den mutmaßlich politisch motivierten Strafprozess wegen “Hausfriedensbruchs” im Krankenhaus “gemäß § 205 StPO” ein – “vorläufig”, “weil der Hauptverhandlung für längere Zeit die Abwesenheit des Angeklagten entgegensteht”, so Richter R.

Das nach Mitarbeiter-Zahl größte Uni-Klinikum Deutschlands hatte sich seit Anfang 2020 vehement an der Corona-Panikmache beteiligt – und sich u.a. finanzielle Zuwendungen der Gates-Stiftung aus den USA gesichert. Mein Beweis-Video von der krassen Patienten-Unterbelegung und eines Fehlens jeglicher “pandemischer Notlage” hatte damals international für Aufsehen gesorgt – trotz aller Löschversuche durch YouTube & Co.

Dem Kompromiss-Angebot von Richter J., der “Einstellung des Verfahrens (…) gegen Zahlung einer Geldauflage”, hatte ich im Januar 2023 nicht zustimmen können, da sich bei der entsprechenden Telegram-Volksbefragung 76% der Wähler dagegen aussprachen.

Was denkt Ihr: Woher kommt nun diese Wende?

Aktuell sitzen – oft unter Vorwänden – Dutzende politische Gefangene in bundesdeutschen Gefängnissen ein – in der Regel wegen Fundamental-Kritik am Staat, an Narrativen zum Zweiten Weltkrieg oder den “Corona-Maßnahmen”. Querdenken-Gründer Michael Ballweg ist erst am Dienstag aus über 9-monatiger U-Haft entlassen worden, deren meiste Zeit er ohne Anklage einsaß.

Klar ist nun, dass ich mir offenbar auch als Deutscher den Ausländerbonus vor Gericht nutzbar machen kann – die BRD ist demnach nicht grundsätzlich anti-deutsch eingestellt, sondern räumt Deutschen, die sich verziehen, unter Umständen ebenfalls das Recht einer Sonderbehandlung ein. (Quelle: Billy Six / Telegram)

