Afghanen-Import per Gerichtsbeschluss – Bundesregierung verliert Kontrolle!

Die nächste Migrationsbombe tickt bereits: Wie Focus Online berichtet, muss Deutschland auf richterlichen Beschluss hin sofort rund 2400 Afghanen einreisen lassen – obwohl bislang keinerlei Kapazitäten für deren Aufnahme bereitgestellt wurden. Auslöser ist eine Klagewelle, die zeigt, wie konsequent NGOs und Aktivisten ihre Agenda durch die Justiz pressen.

Hintergrund: Zahlreiche sogenannte „Ortskräfte“ und deren Angehörige verklagen Deutschland auf Einreise – mit Erfolg. Die Gerichte urteilen auf Eilentscheidung, weil angeblich Lebensgefahr bestehe. Die Bundesregierung steht nun mit dem Rücken zur Wand: In der Theorie sollen 2400 Menschen sofort eingeflogen werden – in der Praxis fehlt es an Fliegern, Personal und Unterbringungsmöglichkeiten.

Während für deutsche Obdachlose kein Geld da ist, springen für afghanische Kläger millionenschwere Asylpakete heraus. Und das ist erst der Anfang – insgesamt stehen tens of thousands potenzieller Nachrücker in der Warteschlange.

Migration per Gerichtsbeschluss – und Berlin schaut zu.