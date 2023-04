Wer nicht will, der hat schon Friedhof und will nicht 800 Jahre alt werden

“Schwarz-Grün-Rot, Bremen wählt den Tod!” – lernresistent-launige Betrachtungen zur lernresistent-launischen Wa(h)llokalfütterung einer lernresistent-schlechtgelaunten Würger-Bürgerschaft bei hanseatisch-unwohltemperiertem Permafrostwetter vom wohltemperiert-gereiften Nero II.

Zitatfragment aus der Qualitätspresse: “Presse und Politik sind wie gewohnt Hand in Hand unterwegs, um möglichst viele Nebelkerzen zu zünden, bevor die Betroffenen merken …” —

Die sogenannten Besoffenen, nein, äh: Betroffenen merken noch etwas? Da kommen doch starke Zweifel auf: Allein im folgenden Wa(h)lfängerfall dürften die tatsächlich Betroffenen eher schwer selbstverschuldete Spätzünder sein!

Ausgerechnet am Buttertag, nein, äh: Mutterkuchentag, nein, äh: Muttertag wie einst im Mai, also am Solarenergie-Sonnensonntag, den 14. Mai 2023, trommelt jener Minimalstadtstaat, der klein bleiben muss, damit Deutschland wieder groß wird, zur selbstgefälligen Wiederwahl seines lernresistent-raffgierigen Vetternwirtschaft-Kartellparteien-Selbstgerechtigkeits-Bürger(un)sinn-Selbstbefriedigungs-Masochistenregimes.

Damit auch kein Schlafschafskopfhanseat “falsch wählt”, kommt zwei Tage vorher der SPD-Adel verpflichtet zur “Nachhilfestunde” auf den Bremer Marktplatz: Am Freitag, den 12. Mai 2023 um 15.30 Uhr Mittel-Europäischer Sommer-Lügenzeit, tummeln sich laut dem notorisch quasi-monopolistischen Pressezentralorgan “Weser-Kurier” dort anlässlich einer Wa(h)lkampfkundgebung der demente Endzeitkanzler Wirecard-Olaf Warburg-Scholz (falls er diesen für seine Parteigenossen so wichtigen Schützenhilfetermin nicht vergessen sollte!), die Sozi-Oligarchen Larskia Esken und Sars Beilkling, der Corona-Lockdown-Einpeitscher und niedersächsische “Landesvater” Warum-Weil sowie der amtierende HB-Würgermeister und Wiederkäuerkandidat, der befrackt dilettierende Rockgitarrist im unkrawattierten Anzug Andy Schulteboven (siehe straßenweit daselbst die “zeitgeistig” entsprechende Gossenhauer-Wahlpropaganda dieser “Sozialdemokraten der Letzten Tage” in der “Letzten Degeneration” der “Letzten Generation”!).

Wolle mer se olle nach Bremen ‘rinlosse? Soll Bremen mal wieder – “Weiter so!” – vom Parteienkartell unter der seit 1945 (!) “führenden Rolle” der SED, nein, äh: der S P D reGIERt werden?

Sollte Bremen nicht besser und/oder besser leben und sich folgende Überlebensgedanken machen: “Wie wollen wir in 800 Jahren leben?” – So jedenfalls verkündet es auf ihren Wa(h)lkampfplakaten die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung: https://verjuengungsforschung.de/landesverband-bremen

Der natürliche Überlebenstrieb dürfte hier eigentlich jedem/jeder Wahlberechtigten die gemeine Wahlentscheidung ungemein verewigen, nein, äh: vereinfachen!