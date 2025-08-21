Swingertreff in Washington – Flotter Friedensdreier in Moskau?

Das war ein großes Medienspektakel für Hofberichterstatter wie für sogenannte Alternativmedien. Die peinliche EU-Elite musste an Ritter Dons Tafelrunde Platz nehmen und sich vorführen lassen. Kein einziges linksgrünes Staatsmedium hat sich die Mühe gemacht, die sinnlos verblasenen Tonnen Kerosin auszurechnen, die durch die wilde Herumjetterei der Staatssimulationschefs wohl bald für eine neue Eiszeit sorgen werden.

Jeder durfte sich der Reihe nach wichtig machen und sich an den Gesichtern der anderen Teilnehmer ergötzen, die nicht anders konnten und die Friedensejakulationsmonologe über sich ergehen lassen mussten. Nachdem alle zum Schuss gekommen waren, war die Party auch schon vorbei.

Als nächstes ist ein Dreier in Moskau geplant. Trump, Putin und Selenskyj.

Nach dem bilateralen Treffen ist ein Dreiergipfel mit Trump, Putin und Selenskyj geplant, um die Bedingungen eines möglichen Friedensabkommens weiter zu konkretisieren. Der Ort und das Datum für diesen Gipfel sind ebenfalls noch offen, wobei Budapest als möglicher Veranstaltungsort genannt wird. Tagessch***e

Puh, da kommt man ja gar nicht mehr mit. Eine Nullsensation jagt die nächste, derweil wird weiter gebombt, gedrohnt und auf beiden Seiten zwangsrekrutiert. Was gibt es da noch viel zu besprechen, wenn man denn ach so für Frieden ist und nicht mal eine „Waffenruhe“ hinbekommt? Will man erst die Kursentwicklung an den Börsen abwarten?

Ich hätte noch mehr Fragen. Wenn Selenskyj sowieso nur ein Schauspieler ist, der weiterhin die Rolle spielt, mit der er im russischsprachigen Fernsehen populär geworden ist, nämlich die eines Schauspielers, der einen Präsidenten spielt, was sind dann die, die mit ihm „verhandeln“?