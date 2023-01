Foto: O24

Die in der Lügenpresse beschäftigen Textschreiber könnten möglicherweise in Bälde arbeitslos werden. Das manipulative Geschwurbel hätte endlich ein Ende.

Eine neue „Maschine“, die selbstständig Texte verfasst, macht seit November 2022 von sich reden. Was lag also näher, als sich diesen Textgenerator anzusehen?

An einem Beispiel wird nachfolgend gezeigt, welche Texte die „Künstliche Intelligenz“ in Sekunden produziert. Die Fragen, die in die Maschine eingetippt werden können, können dabei umfänglicher sein, ganz anders als bei Wikipedia, wo nur nach Stichworten gesucht werden kann.

Derzeit ist das Ganze noch gebührenfrei, jeder kann es selbst ausprobieren. Die kostenlose Registrierung ist in einer Minute erledigt und schon kann es losgehen.

Beispielfrage

Was soll der Staat unternehmen, damit Bürger vor kriminellen “Neubürgern”geschützt werden und der soziale Frieden wieder hergestellt wird?

Antwort der „Maschine“ in 10 Sekunden:



Der Schutz von Bürgern vor kriminellen “Neubürgern” ist eine wichtige Aufgabe des Staates. Es gibt verschiedene Maßnahmen, die der Staat ergreifen kann, um diese Aufgabe zu erfüllen. Einige Beispiele sind:

Stärkung der Polizei: Der Staat sollte sicherstellen, dass die Polizei ausreichend Personal und Ressourcen hat, um effektiv gegen Kriminalität vorgehen zu können. Dies kann beinhalten die Ausstattung der Polizei mit modernen Technologien, die Unterstützung bei der Schulung und Fortbildung von Polizeibeamten und die Schaffung von spezialisierten Einheiten, um bestimmte Arten von Kriminalität zu bekämpfen.

Einführung von Strafen: Der Staat sollte sicherstellen, dass die Strafen für kriminelle Handlungen angemessen sind und dass die Strafverfolgung und die Verhängung von Strafen effektiv und gerecht sind.

Soziale Integration: Der Staat sollte Maßnahmen ergreifen, um die Integration von Neubürgern in die Gesellschaft zu fördern. Dies kann beinhalten die Unterstützung von Integrationsprogrammen, die Förderung von Bildung und Arbeitsplätzen für Neubürger und die Schaffung von Möglichkeiten zur Beteiligung an der Gesellschaft.

Präventive Maßnahmen: Der Staat sollte präventive Maßnahmen ergreifen, um die Entstehung von Kriminalität zu verhindern. Dies kann beinhalten die Förderung von Bildung und Bildungseinrichtungen, die Unterstützung von sozialen Programme, die Unterstützung von Familien und die Schaffung von Möglichkeiten für den Zugang zu Gesundheitsversorgung und sozialen Dienstleistungen.

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass ein einzelnes Problem wie Kriminalität durch kriminelle “Neubürger” komplex und multifaktoriell ist, und es kann keine einfache Lösung geben. Es erfordert eine umfassende und koordinierte Anstrengung von Regierung, Zivilgesellschaft und der Gesellschaft als Ganzes.

Adresse der Textmaschine: