Psy-Opa: Am Aschermittwoch ist alles vorbei

Deutschland wird endlich befreit. Der Russe kommt und gibt den Amis auf’s Maul. Dieses Mal aber wirklich. Am 22. Februar ist Schluss mit lustig. Und ganz nebenbei sind bis dahin auch alle Fremden ausgeschafft. Wer den Herrn Professor noch nicht kennt, lausche seiner frohen Botschaft.

Oh, er hat gesagt, es ginge schon am 13. Januar los. Und das war vor ein paar Tagen. Noch sind die Wasserleitungen nicht zugefroren und der Fliegeralarm lässt ebenso auf sich warten. Ist bei dem Herrn und seinen Anhängern vielleicht im Ober- oder Unterstübchen nicht alles am richtigen Platz? Und wen meint Herr Toel mit den Fremden, die nicht länger im Land bleiben würden? Er ist doch als US-Amerikaner selbst nur Ausländer.

Aber er will jetzt erst mal gar nichts mehr sagen. Erst am 22. Februar soll die ganze Wahrheit auf den Tisch. Die halbe kennen wir bereits. Nach dieser ist der möglicherweise der uneheliche Sohn der letzten Köchin von …. na, wer ahnt es? Adolf Hitler.

Und Jesus ist er auch irgendwie. Gut, diese Köchin, eine verschollene Dame namens Constanze Manziarly soll nach Amerika geflohen sein und war zu dieser Zeit hochschwanger. Sagt jedenfalls Herr Toel. Und da er zufällig 1945 geboren sein will, könnte es also sein…, nun, ähnlich sieht er ihm nicht so besonders.

Es gibt Leute, die glauben solche Geschichten gerne, streicheln sie doch ihrer armen gekränkten Seele. Vor allem auch, weil sie nichts dafür tun müssen, als abwarten und Tee trinken. Oder ein paar Bier, ein paar Joints und stärkere Beruhigungsmittel. Manchmal hören sich die Trust the plan Märchen auch für sie zu schön, um wahr zu sein, an und dann erhält die Redaktion wieder Nachfragen. Wenn dann die Einschätzung nicht wie gewünscht ausfällt, hagelt es Beleidigungen und Beschimpfungen bis hin zu Todesdrohungen. Und das von Lesern, die normalerweise hier nicht zu finden sind. Diese wissen nämlich sehr gut mit Qanon und “Donald Trump ist im Reichstag, lasset uns stürmen” – Räuberpistolen umzugehen.

Aber wir sind ja nicht so. Geben wir Herrn Professor Toel seine faire Chance. Warten wir doch einfach bis Aschermittwoch und wenn wir dann immer noch nicht befreit sind – ja, was dann? Verklagen? Auf Schadensersatz?