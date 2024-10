Panik im Weltnetz

in

Schlechte Nachrichten für alle Ungepieksten. Der Widerstand war zwecklos, der Ungehorsam zeigt keine Wirkung. Drei Jahre nach Dr. Coldwells Massensterben der Geschlumpften im September gibt es nun kein Entrinnen mehr. Alle werden sterben.

iPad Pro – jetzt Angebot sichern!

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Inhalte von YouTube immer laden

Akzeptieren und Anzeigen

Es sieht auch sonst nicht gut aus für Deutschland. Es gibt einen Geheimplan, den man für eine Handvoll Euro bei Amazon kaufen kann. Oder man spart sich das Geld und bucht gleich ein Seminar für noch mehr Geld, wie man das Geld, das man noch nicht für Seminare ausgegeben hat, besser anlegen kann.

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Inhalte von YouTube immer laden

Akzeptieren und Anzeigen

Die Frage ist nur, was davon erreicht uns als erstes? Und dann gibt es da ja noch Krebs, der laut Hauptstrommedien in so gut wie jedem Lebensmittel lauert, aber auch die baldige Rettung durch einen Impfstoff aus dem Hause Biontech. Davor wiederum warnen Typen wie ich selbst, die sagen, dass das gefährliche Panikmache sei.

Es dreht sich alles Kreis. Ist das noch Aufklärung, reines Clickbait oder schon Geschäftemacherei mit der Angst? Ein paar Tage in der digitalen Diaspora, nicht mal fünf Kilometer von hier, haben mir mal wieder den Kopf sortiert. Keine Anrufe, Emülls und sonstige Nachrichten, kein Weltnetz und damit keine Panik. Tut gut! Kann man nur weiter empfehlen. Wenn eine A-Bombe auf Berlin fällt, wird man es auch so erfahren…