Nikolaus-Putsch der Reichsgreise

Der Tragikomödie vorweihnachtlich zweiter Teil, fein beobachtet von Nero II. (jetzt geht’s nach hinten los!)

— Zitat aus der Qualitätspresse: “Die Verhaftungen waren für Journalisten und Aktivisten eine gute Gelegenheit, mit Kontaktschuld, Sippenhaft und Fälschung private Gegner und Gruppen in die Nähe des Staatsstreichs zu rücken.“ —

Wenn dieser Sachverhalt unter Verwendung der an und in sich bereits reichlich verdächtigen Termini “Kontaktschuld“, “Sippenhaft“ und “Fälschung“ sogar von einem Blatt der “Qualitätspresse“ diagnostiziert wird, sollte es spätestens jetzt äußerst beunruhigend sein, wie in der heutigen Regierungszeit dieser “unseren“ wahrhaftigen Kakistokraten-Katastrophen-Koalition im sodomitischen Gomorrha-Berlin mittlerweile auf “deren“ Herrscherseite vehement forciert versucht wird, gegen oppositionelle Regungen eines noch lebendigen Widerstandes mit mehr als fadenscheinigen Vorwänden vorzugehen!

Nicht umsonst kann man sich vollkommen zurecht deshalb in höchstem Zorn über dieses polizeistaatlich dubios inszenierte Fake (!) eines “Rollator-Putsches der Senioren“ auslassen: Wenn schon eine der schwächsten Gruppierungen dieser Gesellschaft tatsächlich unter “Quasi-Generalverdacht“ gerät, ist das sehr bedenklich für auch nur einen letzten Rest von Anstand von denjenigen, die bei jeder sich bietenden “staatstragenden“ Gelegenheit auf offizieller Seite doch penetrant “politische Kultur“ heraufzubeschwören vorgeben.

So wurde nun selbst eine Querdenker-inspirierte Bewegungspartei wie “Die Basis“ mit zumindest einer Verhaftung in Hannover direkt als “verschwörungstheoretisch“ attackiert und diffamiert – also eine “ihnen“ gefährlich gewordene Bewegung und Partei, die sich seit ihrer Gründung beständig und intensiv für Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit der Menschenrechte, Menschenwerte und Menschenwürde innerhalb einer großen Menschenfamilie sowie daraus in logischer Konsequenz eines freundschaftlichen Miteinanders für direkte Demokratie einsetzt.

Dabei treffen gerade hier die konstruierten Vorwürfe von “Verschwörungstheorien“ in keinem Maße zu: Nein – genau umgekehrt haben sich die sogenannten “Verschwörungs-THEORIEN“ zur jetzt tatsächlich erwiesenen “menschengemachten (!) Pandemie“, zur fatalen Genmanipulations-Impfung, zum in immanentem Zynismus in sich logischen Raubzug der “globalistisch“ weltweit bestens vernetzten Pharmaindustrie auf dem Podium der Neuen Weltordnung – also hier nun wirklich auf den “Brettern, die die Welt bedeuten“ (!) – als brutalst organisierte “menschengemachte Verschörungs-PRAXIS“ und “Umverteilungs-Klassenkampf neuen Typs von oben gegen unten“ herausgestellt!

Und solche “Koryphäen“ wie der Weltwirtschaftsforum-Weltdiktator Klaus Schwab geben dies eiskalt glatt und offen zu und forcieren mit ihren für alle nach- und mitdenkenden noch mit Resthirn und Restvernunft praktizierenden Mitmenschen überprüf- und nachlesbaren Plänen eines “Great Reset“ die “glob(al)okratische“ Einführung eines China-inspirierten digitalisiert perfektionierten “Sozialpunktekredit-Überwachungssystems“.

Wer jedoch aus Faul- und Trägheit GEZ-bestrahlt zum “betreuten Denken“ neigen sollte und weltherrschaftskonform nur “glücklich sein würde, wenn er/sie nichts mehr besitzen mag“ (Zitat Klaus Schwab zu seiner irrwitzigen Vision einer “Schönen Neuen Welt“), der/die darf sich dann gut und gerne auch einem von dem gleichnamigen (As-)Käse gesponserten “Philadelphia-Experiment“ unterziehen und sich per Teleportation einen MK-Ultra-Kampfelefanten in Zeit und Raum stellen lassen: Und jetzt schon randaliert weltweit das mutierte Strafplaneten-Mammut, scharrt vertrottelt Foxtrott tanzend mit den Hufen und zeigt allen hirnamputiert geimpften Höllenhund-Zombies, wo der Cyber-Androiden transhumanistischer Liebkose-Narkose-Hammer hängt: Jetzt geht’s nach hinten los!