“Ich fahr’ mit meiner Hulda zum Schlachthof an der Fulda!“ 

Die “Neue Weltordnung“ darf keine NEUE WELTKANNIBALENUNORDNUNG werden!

Vom Menschenmetzger in den Kellergewölben des blutroten Rotenburg bis zum “Great Reset“ durch den diese Bezeichnung prägenden britischen König in subversivem Zusammenspiel mit dem Weltwirtschaftsforum und seinem deutschen Führer ist es für einen Zeithistoriker zwar ein großer, sich über 20 Jahre spannender, Schritt, für die Menschheit jetzt aber nur noch ein kleiner Fort … -Schritt in den Abgrund: Propagiert doch das Weltwirtschaftsforum in seinen Handlungsanweisungen zum “Great Reset“ und damit “Big Jump“ in eine Neue Weltordnung neben einer “allgemeinen Verarmung kommunistisch glücklicher Armer“ unter Führung von einer Handvoll von Milliardärssozialisten sogar die Verabreichung alttestamentarischer “Insektenersatznahrung“ (Heuschrecken von Heuschrecken-Kapitalisten als “milde Gabe“ für die armen Schlucker …) sowie eine abartige Abart von für den “Notfall“ von jeglichen Moralskrupeln “befreiten“ KANNIBALISMUS!

Folglich würde sich letztendlich dann eine gänzlich genmanipulierte Menschheit mit der von den die absolute globalistische Kontrolle ausübenden Weltbeherrschenden proklamierten Doktrin “gegenseitigen Mitleides, gegenseitigen Einverständnisses und gegenseitiger Hilfe zum erweiterten Fleisch-Suizid“ GEGENSEITIG VERSPEISEN.

So schlittert in exponentiell beschleunigtem rasanten Tempo auf der Datengeisterbahn unbegrenzter technologischer Möglichkeiten die “schöne neue Digital-Welt“ in eine seit der Steinzeit nahezu nicht mehr bekannte Kulturbarbarei hinein. Was bis dato weltweit GEÄCHTET war und als “auf der untersten Stufe der Zivilisation moralisch verkommen“ galt, scheint in der nahen Zukunft des “genmanipuliert geimpften Transhumanismus“ wieder SALONFÄHIG zu werden: KANNIBALISMUS IM NOTFALL ALS NOTLÖSUNG IN DER NOTZULASSUNG.

Es darf keine solche Neue Weltordnung geben, die in ihrer bitterbösen Konsequenz nichts anderes als den nahtlosen Übergang von einem globalistischen Turbokapitalismus in einen satanistischen Weltkannibalismus markieren dürfte.

Kannibalismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen – Kannibalismus ist keine Meinung, sondern Mord – Weltkannibalismus ist keine Meinung, sondern Massenmord!

WEHREN WIR DEN ANFÄNGEN DER

“NEUEN WELTKANNIBALENUNORDNUNG“!!!