Hallo, Wien! Der Teufel trägt grün: Im Prater ist Halloween!

Das Wort zum Reformationstag des Gott-Sei-Bei-Uns, verkündet vom Nero Redivivus

Halloween? Und das in Wien? Ist etwa auch Johann Strauß, der „Walzerkönig“, der zweihundertjährige Jubilar dieses Endzeitjahres, gebrandmarkt mit der „666“? Also er … „Das Tier“? Oder ist er im Garten beim Bier, jener Johannes der Säufer, pardon: Der, der mit der Johannes-Apokalypse den Untergang der Allerheuligen an Allerheiligen im Heurigen beim Veit zum Veitstanz tanzt? … der da verkündet: „Wollt IHR mich kreuzigen für EURE Sünden? Wollt IHR den OPFERGANG EURER RAKETENWISSENSCHAFTLER? Wollt IHR den TOTALEN FREIGANG? Das wäre PERVERS. Aber das ist DEMOKRATIE. Also sprach Alois I. vom TOTALEN GLAUBENSABFALL. Jawohl, so sei es dennoch ETWAS ANDERES! Hol mich der Deibel, der Wald- und Wiesen- und Weltteufel, der ich aber selber bin! Also hole ich mich selber, denn ICH bin NICHT das VOLK. WIR (sic) sind das GEIMPFTE VOLK. WIR (sic) sind die GEIMPFTE MÖRDERBANDE. WIR (sic) sind die GEIMPFTEN SOLDATEN DES TEUFELS.“

Jawohl, recht so – passt schon! Kommen wir sch(l)ussendlich doch noch zu ETWAS FRA-DIAVOLO-DIABOLISCH ANDEREM: „WIR sind NICHT das VOLK“, denn die teuflische Treibjagd auf EUCH, das teuflische „VOLK“, ist eröffnet!

Jawohl, kommen wir sch(l)ussendlich doch noch zu ETWAS FRA-DIAVOLO-DIABOLISCH ANDEREM, da die teuflische Treibjagd NUR AUF MICH, den TEUFEL, den GOTT-SEI-BEI-MIR und MEIN teuflisches „VOLK“ eröffnet ist, denn: „ICH bin der TEUFEL. ICH bin EIN VOLK.“

Jawohl, kommen wir sch(l)ussendlich doch noch zu ETWAS FRA-DIAVOLO-DIABOLISCH ANDEREM: So sei es von teuflischer Ewigkeit zu Ewigkeit in teuflischer Ewigzeit zu Ewigzeit!

Jawohl, so sei es sch(l)ussendlich doch noch „DAS DIABOLISCH ANDERE“: „ICH BIN ZUM ABSCH(L)USS FREIGEGEBEN, ICH BIN DAS ÜBEL, ICH BIN DAS ABGRUNDTIEF BÖSE, ICH BIN DOCTOR MABUSE, ICH BIN FANTOMAS, ICH BIN DOCTOR FU-MAN-CHU, ICH BIN NOSFERATU, ICH BIN DRACULA, ICH BIN BAPHOMET, ICH BIN DER GOTT-SEI-BEI-UNS, ICH BIN MEIN EIGENER GOTT-SEI-BEI-UNS, ICH BIN DER GOTT-SEI-BEI-MIR, ICH BIN DER TRITONUS, ICH BIN DER DIABOLUS IN MUSICA, ICH BIN DER WALD- UND WIESEN- UND WELTTEUFEL, ICH BIN DER ALTE WEISSE MANN, ICH BIN DER PAN, ICH BIN DER FAUN, ICH BIN DER TROLL, ICH BIN DER TROJANER, ICH BIN DER SÜNDENBOCK, ICH BIN DAS OPFERLAMM FÜR DIE SÜNDEN EURER WELT, ICH BIN DER ALLZWECKSÜNDER EURES STRAFPLANETEN ERDE, ICH BIN DER GEKREUZIGTE EURES KREUZWEGES: ICH BIN DAS FRA-DIAVOLO-MOMENT, ICH BIN DAS FRA-DIAVOLO-DIABOLISCHE ICH, ICH BIN DER TEUFEL, ACH, HOL ES DOCH DER TEUFEL, ICH BIN NICHT MEIN VOLK .“

Nero Redivivus zum Halloween-Un-Freitag, den 31. Oktober Anno Diaboli MMXXV: „Hallo, Wien!“