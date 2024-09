Goldene Nadel vom Finanzamt: Ehre, wem Ehre gebührt

in

Leider bleiben die „Athleten“ der Wirtschaftsarena, die Steuerzahler, ohne nötige die Anerkennung, die sie eigentlich verdienten. Im Sport aber fiebern wir mit, wenn Athleten um Medaillen kämpfen. Wir schätzen den fairen Wettkampf, den Mut, die Ausdauer und das Können. Ähnlich wie im Sport findet auch in der Wirtschaft ein ständiger Wettbewerb statt. Allerdings ohne eine öffentliche Siegerehrung.

Steuerzahler als Spitzenathleten

Wie im Sport, so stehen auch Unternehmer im täglichen Wettkampf, allerdings um Kunden. Jeder Selbstständige, jedes Unternehmen geht auf die „Jagd“ – nicht nach Wild, sondern nach Kunden. Und genau wie im Sport gilt: Ohne Erfolg gibt es keine Belohnung. Denn ohne Kunden keine Einnahmen, ohne Einnahmen keine Löhne. Ohne Hirsch keinen Hirschbraten.

Staatliche Anerkennung

Der wirtschaftliche Wettstreit erfordert dieselben Qualitäten wie ein sportlicher Wettbewerb: Disziplin, Kreativität und Mut. Zunächst soll dieser Wettkampf die eigene Existenz sichern. Und auch die Existenz aller im Betrieb Beschäftigten. Von dem, was dann noch bleibt, fließt sein großer Anteil ans Finanzamt. Diese „Steuerleistung“ hält das Gemeinwesen am Laufen – sei es durch Infrastruktur, Bildung oder soziale Sicherungssysteme. Oder die Radwege in Peru.

Goldmedaille: Fehlanzeige

Betriebe ehren die „Mitarbeiter des Monats“ oder die besten Außendienstler. Doch was ist mit den „Leistungsträgern“ des Staats? Bislang fehlen hier vergleichbare Ehrungen. Es wäre an der Zeit, dass der Staat wie bei den Olympischen Spielen aktiv wird. Warum keine öffentliche Bühne für diejenigen, die durch ihre Steuerkraft das Gemeinwesen stärken. Weil das Gelddrucken allein nicht reicht.

Goldene, silberne und bronzene Anstecknadeln, die für besondere Steuerzahlungen vergeben würden, wirkten wie Sportmedaillen. Und genau wie im Sport könnte dies die Motivation steigern. Es sind nicht nur finanzielle Erfolge, sondern es ist auch die Ehre, öffentlich für seinen Beitrag gewürdigt zu werden.

Party für Top-Steuerzahler

Selbst wer keine Auszeichnung erhält, kann bei der Siegerehrung die Stimmung eines großen Events genießen – ähnlich wie bei einem Sportturnier, bei Filmfestspielen oder Parteifeiern. Ein festlicher Rahmen mit Buffet und Wein könnte die Ehrungen abrunden. Wir zahlen doch gerne Steuern in unsrem schönen Deutschland. Was hülfe uns ein Null-Prozent-Steuersatz in der Sahara?