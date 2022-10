Ein Kanzlerwort wie ein Vogelschiss

Angeblich ist die Kacke bei den Grünen so richtig am Dampfen, sogar die Ampelkoalition soll wackeln. Was für ein Affentheater. Ein lauer Furz aus des Kanzlers Mund, der einem Vogelschiss mit der Halbwertzeit von einer Millisekunde gleicht, wollte man denn die Bedeutung in Worte fassen. „Die drei Atomkraftzwerge bleiben am Netz“, entfuhr es dem Scheinriesen Olaf von den Schweinedemokraten. „Aber nur bis April nächsten Jahres!“ Sonst noch was? Da lachen ja die Hühner.

