Eier statt EUter

|

Fantareis

|

Trump wirbelt mit seinem Grönland-Wahn die NATO durcheinander, die Russen sticheln genüsslich, Grönland gehöre den Grönländern – und Europa? Eine Handvoll EU-Staaten traut sich, symbolische Mini-Kontingente zu entsenden. Per Charterflug. Bloß nicht zu entschlossen, bloß nicht zu souverän.

Dabei hätte der Lauf der Geschichte einen seltenen Moment geboten. Eine historische Weggabelung. Man hätte die NATO gemeinsam verlassen können – Frankreich, Deutschland, Dänemark, die skandinavischen Länder. Ein klarer Schnitt. Stattdessen: Duckmäusertum.

Es hätte der Beginn eines neuen Bündnisses sein können. Ohne die Türkei. Dafür mit Griechenland und das christliche Abendland wäre so gut wie wiederhergestellt gewesen.

Doch wer seine Eier gegen EUter eingetauscht hat, kann sein Schicksal nicht mehr in die eigene Hand nehmen und wird auf alle Ewigkeit gemolken.

Fantareis

Musiker, Autor, Publizist

Unterstützen Sie unsere Arbeit

Spenden √

Kommentare

Eine Antwort zu „Eier statt EUter“

  1. Avatar von Dr.Faustus hat beschlossen und verkündet 👈
    Dr.Faustus hat beschlossen und verkündet 👈

    Frankreich, Griechenland usw.interessieren mich nicht,mich interessiert Deutschland und dabei bleibts 👈 Deutschland zuerst und fertig 👈 Diese ganzen Fugger Bonzen von Alliierten haben uns abgezockt, für ihre Heiligen Kriege 🗡️🗡️🗡️🔨☝️, Hintervotzig nur einmal,nur Chaos.👈

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Unterstützen Sie unabhängigen Journalismus

Wenn Sie unsere Arbeit schätzen und unabhängige Berichterstattung unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihren Beitrag.

Jetzt unterstützen