DIE ZEHN FREIHEITSGEBOTE DES ‚FRIEDENSTEMPELS IM LICHTE DER VOLUNTAS‘

Erstellt von Mensch zu Mensch und vom ICH zum WIR als Plaidoyer für einen WELTGEIST OHNE ‚ISMEN’“, von Nero Redivivus zum Nikolaustag Anno Domini MMXXV

01. ICH (in Blockbuchstaben der Schreibweise von Max Stirner und seinem „Einzigen und sein Eigentum“ geschuldet!) arbeite unermüdlich weiter an MEINER (wiederum Max Stirners Schreibweise geschuldet!) stetig reifenden VERVOLLKOMMNUNG VOM MENSCHEN ZUM MENSCHEN. Von Mensch zu Mensch – vom ICH zum WIR: WIR arbeiten unermüdlich weiter an UNSERER stetig reifenden VERVOLLKOMMNUNG VOM MENSCHEN ZUM MENSCHEN. Von Menschen zu Menschen – vom WIR zur ERLEUCHTUNG „IM LICHTE DER VOLUNTAS DES FRIEDENSTEMPELS“: Also arbeiten WIR unermüdlich weiter an UNSERER stetig reifenden VERVOLLKOMMNUNG zum BAU DES „FRIEDENSTEMPELS IM LICHTE DER VOLUNTAS“.

02. Tatsächlich verhält es sich nämlich nicht nur so, ohne jegliche Selbstzerstörung KONSTRUKTIV AN SICH SELBST ZU FEILEN und einen hypothetischen „FRIEDENSTEMPEL DER FREIHEIT“ als UREIGENEN TEMPEL DER EINZIGEN UNTER EINZIGEN VOM ICH ZUM WIR plastisch zu formen sowie diesen ideellen Tempelbau, diesen BAU DES „FRIEDENSTEMPELS IM LICHTE DER VOLUNTAS“, SELBSTBESTIMMT REIFEN zu lassen. Denn ebenso dürfte es gelten, die noch verbliebenen Restrelikte aus dem „Kaninchenbau des Alltags“ für sich selbst abzutragen und mit äußerster Dringlichkeit gleichermaßen den wie auch immer zur persönlichen Pfahlbürgerunart gearteten „inneren Schweinehund“ zu überwinden, indem ausschließlich die FREIHEIT DES FREIEN WILLENS zählen sollte, also die alleinige „VOLUNTAS“ – ohne eine stets denkbare durchaus unermeßliche Anzahl an „ISMEN“ und allseits ambitioniert laut bellend postulierten Attributen.

03. Nicht umsonst hat der UNIVERSELLE SCHÖPFER dem Menschen den FREIEN WILLEN gegeben trotz aller menschlichen – „allzu menschlichen“ (!) – Torheiten und ihm/ihr auch gelassen. Von Mensch zu Mensch – vom ICH zum WIR: Mittlerweile dürfte niemand mehr auf diesem Strafplaneten Erde ein derart „reiner Tor“ wie PARSIFAL sein – „DE LIBERO ARBITRIO VOLUNTATIS“ (Aurelius Augustinus Hipponensis).

04. „… und die Wahrheit wird euch frei machen.“ (Johannes 8, 32) — „Quid est veritas?“ – „Was ist Wahrheit?“: Das ist die „Pilatusfrage“ und damit die Frage nach der WAHRHAFTIGEN ANTIPOLITIKPAR EXCELLENCE. Denn: „POLITIK AN SICH“ IST IDENTISCH MIT DER „LÜGE AN SICH“; ganz genau wie bereits „POLITISCHE PARTEIEN AN SICH“ IN DROGENFORM REINEN NERVENGIFTES DIE GRÖSSTEN LÜGENFABRIKEN verkörpern – 1. „Eine politische Partei ist eine Maschine zur Fabrikation kollektiver Leidenschaft. / 2. Eine politische Partei ist eine Organisation, die so konstruiert ist, dass sie kollektiven Druck auf das Denken jedes Menschen ausübt, der ihr angehört. / 3. Der erste und genau genommen einzige Zweck jeder politischen Partei ist ihr eigenes Wachstum – und dies ohne Grenze.“ (Simone Weil: „Über das Wesen der Parteien“, 1950 posthum veröffentlicht) – und gleichermaßen der „STAAT AN SICH“ nichts weniger SATANISCHES als „DAS KÄLTESTE ALLER KALTEN UNGEHEUER“ – „Staat heißt das kälteste aller kalten Ungeheuer. Kalt lügt es auch; und diese Lüge kriecht aus seinem Munde: ‚Ich, der Staat, bin das Volk’“, aus: „Also sprach Zarathustra: Ein Buch für Alle und Keinen“, 1883-1885, „Erster Teil – Die Reden Zarathustras: Vom neuen Götzen“ – genannt werden kann. Sämtliche von jenem MONSTER STAAT befohlenen übergriffigen „Pflichten“ sind mittels SATANISCHER UMKEHRUNG UNWAHR und somit UNNATÜRLICHE ZWÄNGE und werden von jenem MONSTER STAAT mit PSEUDO-LEGITIMEM ZWANG ausgeübt. Damit sind alle von jenem MONSTER STAAT angeordneten übergriffigen Zwänge WILLKÜR und WILLKÜRLICHE ZWANGSARBEIT. Denn zur GEWALTSAMEN DURCHSETZUNG dieser Zwänge besitzt jenes STAATSMONSTER das „GEWALTMONOPOL“. Folglich sind ALLE VOM STAAT ZWANGSKRANK BEFOHLENEN ZWÄNGE IDEOLOGISCH ZEMENTIERTE PHANTASMAGORIEN und nichts anderes als NACKTE FREIHEITSBERAUBUNG. Also ist für MICH ALS EINZIGEM UNTER EINZIGEN in der unermüdlichen Weiterarbeit an stetig reifender VERVOLLKOMMNUNG VOM MENSCHEN ZUM MENSCHEN und somit VOM ICH ZUM WIR „kein Staat zu machen“! Tatsächlich sind daher sämtliche unter dem scheinheiligen Deckmantel simulierter „Pflichten“ von jenem „kältesten aller kalten Ungeheuer“, dem „Staat an sich“, angeordneten übergriffigen Zwänge FREIHEITSBERAUBUNG. WO POLITIK VOLLSTRECKT WIRD, DA KANDIDIEREN ANGEMASSTE „VOLKSVERTRETER“ IN HIERARCHISCH AUFGEBAUTEN ORGANISATIONEN ZENTRALISIERTEN „FREIWILLIGENZWANGES“, WELCHE ALS „PARTEIEN“ BEZEICHNET WERDEN. WO POLITIK VOLLSTRECKT WIRD, DA VOLLZIEHEN ANGEMASSTE „AUTORITÄTEN“ IHREN OBRIGKEITSSTAATSWAHN. WO POLITIK VOLLSTRECKT WIRD, DA ÜBERLEBT KEINE WAHRHEIT. WO KEINE WAHRHEIT ÜBERLEBT, DA IST KEIN „LEBENDIGER SCHÖPFER DES ALLES IN ALLEM“. WO KEIN „LEBENDIGER SCHÖPFER DES ALLES IN ALLEM“ IST, DA GIBT ES KEINEN FRIEDEN. WO ES KEINEN FRIEDEN GIBT, DA HERRSCHT DIE „TOTALE UNFREIHEIT“: DER STAAT ERFÜLLT KEIN EINZIGES FREIHEITSGEBOT!

05. Der GANZHEITLICHE MENSCH arbeitet unermüdlich weiter an SEINER stetig reifenden VERVOLLKOMMNUNG VOM MENSCHEN ZUM MENSCHEN und somit VOM ICH ZUM WIR. Also braucht der GANZHEITLICHE MENSCH weder „MENSCHENGEMACHTEN“ KLIMAWAHN noch „MENSCHENGEMACHTE“ PANDEMIE-PLANUNG noch „MENSCHENGEMACHTEN“ OBRIGKEITSSTAATSWAHN. Ebenso arbeitet der GANZHEITLICHE MENSCH unermüdlich weiter an SEINER stetig reifenden VERVOLLKOMMNUNG VOM MENSCHEN ZUM MENSCHEN und somit VOM ICH ZUM WIR und braucht dafür die UMFASSENDE REVOLUTION DURCH EINE „EGO-EVOLUTION“ (Hier ist der „umstrittene“ Begriff des „Egoismus“ ganz im philosophischen Sinne von Max Stirner und seinem „Einzigen und sein Eigentum“ zu verstehen!) HIN ZU EINER ZWISCHENMENSCHLICH GEREIFTEN „FREIEN GESELLSCHAFT DER VERNUNFTBEGABTEN“. Ferner arbeitet der GANZHEITLICHE MENSCH unermüdlich weiter an SEINER stetig reifenden VERVOLLKOMMNUNG VOM MENSCHEN ZUM MENSCHEN und somit VOM ICH ZUM WIR und WÄHLT NUR SICH SELBST. Genauso arbeitet der GANZHEITLICHE MENSCH unermüdlich weiter an SEINER stetig reifenden VERVOLLKOMMNUNG VOM MENSCHEN ZUM MENSCHEN und somit VOM ICH ZUM WIR und HERRSCHT NUR ÜBER SICH SELBST. Folglich arbeitet auch der GANZHEITLICHE MENSCH immer unermüdlich weiter an SEINER stetig reifenden VERVOLLKOMMNUNG VOM MENSCHEN ZUM MENSCHEN und somit VOM ICH ZUM WIR und lädt hierzu ALLE MENSCHEN GUTEN – „FREIEN“ (!) – WILLENS ein: In logischer Konsequenz braucht der GANZHEITLICHE MENSCH einzig und allein WAHRHEIT UND FRIEDEN, FREIHEIT UND HERRSCHAFTSLOSE SELBSTBESTIMMUNG.

06. DER SELBSTREFLEKTIERENDE WAHNSINN LIEGT INTRINSISCH NUR IM HERRSCHAFTSSYSTEM AUS STAAT, MACHTAUSÜBUNG, GEWALTMONOPOL UND PARTEIENKARTELL VERANKERT. Das Herrschaftssystem macht keine Fehler; es IST der Fehler. Der Staat macht keine Fehler; er IST der Fehler. Die Machtausübung macht keine Fehler; sie IST der Fehler. Das Gewaltmonopol macht keine Fehler; es IST der Fehler. Das Parteienkartell macht keine Fehler; es IST der Fehler: „Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Parteienstaat zerstört werden muss.“ – „CETERUM CENSEO CIVITATEM PARTIUM ESSE DELENDAM.“

07. Also sprach der LEBENDIGE SCHÖPFER DES ALLES IN ALLEM DURCH ALLES: „Freiheitsgebote sind KEINE VERBOTE.“ Die FREIHEIT AN SICH lässt sich nicht fesseln. Die FREIHEIT AN SICH kann sich nur ENTFESSELN. Die FREIHEIT AN SICH werde einzig und allein ICH ALS EINZIGER UNTER EINZIGEN in der unermüdlichen Weiterarbeit an stetig reifender VERVOLLKOMMNUNG VOM MENSCHEN ZUM MENSCHEN und somit VOM ICH ZUM WIR ENTFESSELN.

08. Also sprach der LEBENDIGE SCHÖPFER DES ALLES IN ALLEM DURCH ALLES: „Von Mensch zu Mensch – vom ICH zum WIR: Brüder und Schwestern, widersetzt Euch den falschen Göttern! Widersetzt Euch den falschen Lichtbringern! Widersetzt Euch den Politikern und ihren Beamten! Widersetzt Euch dem Demiurgen! Widersetzt Euch dem Staat! Widersetzt Euch den Staatsparteien! Eine Partei ist kein Gottersatz! Von Mensch zu Mensch – vom ICH zum WIR: Brüder und Schwestern, widersetzt Euch allen Zwängen zur Freiheitsberaubung! Widersetzt Euch den sündigen Zöllnern und Steuereintreibern! Widersetzt Euch Eurer Beraubung durch Steuern! Steuern sind Raub! Alle Zwangsabgaben und Steuern sind Raub! Von Mensch zu Mensch – vom ICH zum WIR: Brüder und Schwestern, widersetzt Euch sämtlichen Steuern und Zwangsabgaben! Widersetzt Euch all den im Unmaß unmäßig anmaßend agierenden unmäßig hochdotierten Politikdarstellerinnen und Politikdarstellern jeglicher Couleur! Von Mensch zu Mensch – vom ICH zum WIR: Brüder und Schwestern, widersetzt Euch endlich: WEHRET DEN ANFÄNGEN! Von Mensch zu Mensch – vom ICH zum WIR: Brüder und Schwestern, widersetzt Euch endlich: NIE WIEDER IST JETZT! Von Mensch zu Mensch – vom ICH zum WIR: Brüder und Schwestern, widersetzt Euch endlich: SELBSTBEWUSST – SELBSTBESTIMMT – HERRSCHAFTSLOS – STAATSLOS – FREI – DEN WORTEN MÜSSEN TATEN FOLGEN!“

09. Also sprach der LEBENDIGE SCHÖPFER DES ALLES IN ALLEM DURCH ALLES: „Jedem die Welt seiner Träume: Haben wir endlich Anarchie, gibt es Universen wie noch nie! – Jedem die Wahl seiner Träume: Haben wir endlich Anarchie, gibt es Neuwahlen wie noch nie! – Jedem die Partei seiner Träume: Haben wir endlich Anarchie, gibt es Spaßparteien wie noch nie! – Jedem den Staat seiner Träume: Haben wir endlich Anarchie, gibt es Freistaaten wie noch nie! – Jedem das Geld seiner Träume: Haben wir endlich Anarchie, gibt es Freigeld wie noch nie! – Jedem das Bier seiner Träume: Haben wir endlich Anarchie, gibt es Freibier wie noch nie! – Jedem die Küche seiner Träume: Haben wir endlich Anarchie, gibt es Nahrung wie noch nie! – Jedem das Auto seiner Träume: Haben wir endlich Anarchie, gibt es Limousinen wie noch nie! – Jedem den Hubschrauber seiner Träume: Haben wir endlich Anarchie, gibt es Senkrechtstarter wie noch nie! – Jedem das Luftschiff seiner Träume: Haben wir endlich Anarchie, gibt es Flugscheiben wie noch nie! – Jedem das Traumschiff seiner Träume: Haben wir endlich Anarchie, gibt es Kreuzfahrten wie noch nie! – Jedem das Raumschiff seiner Träume: Haben wir endlich Anarchie, gibt es Weltraumflüge wie noch nie! – Jedem das Wolkenkuckucksheim seiner Träume: Haben wir endlich Anarchie, gibt es über den Wolken grenzenlose Freiheit wie noch nie! – Jedem den Ballonkopf seiner Träume: Haben wir endlich Anarchie, gibt es Genies wie noch nie! – Jedem den Aufbruch zum Ausbruch seiner Träume: Haben wir endlich Anarchie, gibt es Freigang zur Freiheit wie noch nie! – Jedem die Freizeit für die Freiheit seiner Träume: Haben wir endlich Freizeit für die Anarchie, gibt es Freiheit wie noch nie! – Jedem die Anarchie seiner Träume: Haben wir endlich jene Anarchie, in der auch wahre Anarchie enthalten ist, gibt es in DIESER Anarchie WAHRE ANARCHIE WIE NOCH NIE!“

10. Also sprach der LEBENDIGE SCHÖPFER DES ALLES IN ALLEM DURCH ALLES: „DAS SINNESBEBEN EINES EINZIGEN FREIHEITSGEBOTES ERSETZT ALLE ANDEREN.“ Es ist dies das ALLES ENTSCHEIDEND ULTIMATIVE „FREIHEITSGEBOT DES FREIEN WILLENS“: „DER FRIEDENSTEMPEL DES BESEELTEN WELTGEISTES SOLL KRISTALLKLAR REIN ‚IM LICHTE DER VOLUNTAS‘ FREUDESTRAHLEND LEUCHTEN.“

