Deutsche Lichtgestalten 

Habeck sieglos auf dem Siegestor



Robert Habeck sucht Aufmerksamkeit. Was liegt da näher, als sein Konterfei möglichst groß in die Öffentlichkeit zu tragen. Bedauerlicherweise hat die Spiegeltitelseite nur die Abmessung 21 cm in der Breite und 28 cm in der Höhe, statt einem Quadratmeter.



Die Lösung: Habecks Kopf wurde auf das Münchner Siegestor projiziert: 12 m Breit und drei Meter hoch. So groß, dass ein jeder der aus dem Hofbräuhaus wankt erschrickt.