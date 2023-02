DESCHOLZISIERUNG statt DEPUTINISIERUNG

Olaf Scholz / pixabay

Christoph Heusgen, der Hauptverantwortliche für die Münchner Unsicherheitskonferenz – plus Klaus Schwab, der Hauptverantwortliche für entsprechende Planspiele eines „globalistisch“ weltweiten „Sozialpunktekreditsystems“ im Zuge eines schleichenden, „dehumanisierenden“, also auf die Dauer tatsächlich entmenschlichenden, sogenannten „Transhumanismus“ (beide Protagonisten werden außerdem ab kommenden Rosenmontag zu den Mitverantwortlichen für den „heißen Ausbruch“ des Dritten Weltkrieges gehören!) – plus Karl III., der Kannibalenkönig, aus dem halbdeutschen britischen Königshaus, sind und bleiben trotz allem „unsere“ Jungs in der WeltreGIERung: Darauf können wir stolz sein, denn altes Großmachtlatein ist nun einmal: „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen!“

Doch auch im dialektischen Umkehrschluss können wir auf eine solche „Haltung“ ebenso stolz sein, denn „neu-altes“ Großmachtlatein bedeutet gleichermaßen: „Am ANTI-DEUTSCHEN Wesen soll die Welt genesen!“

Desweiteren ist es endlich an der Zeit, dass wir in einem diametral radikalen Umkehrschluss sozialpatriotisch-volksrevolutionärer Dialektik sehnlichst auf diejenige gegenläufige patriotische Haltung warten und unbändig stolz sein dürften, die uns alle zu einer DESCHOLZISIERUNG führen möge!