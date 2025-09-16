Wird Deutschland untergehen? – Zwischen Schuldenfalle und geistiger Selbstaufgabe

Wenn die Politik nur noch Schulden produziert, die Wirtschaft kollabiert und das Volk nicht mehr weiß, was es überhaupt noch ist, dann steht zwangsläufig die Frage im Raum: Wird Deutschland untergehen? Genau dieser Frage widmet sich ein Vortrag von Axel Burkart auf Geisteswissenschaft TV, der die Situation schonungslos seziert.

Deutschland, so der Gedankengang, sei mehr als ein Stück Land mit Grenzen. Es gibt ein politisches Deutschland, ein wirtschaftliches Deutschland – und ein geistig-spirituelles Deutschland. Das Politische bröckelt, weil die Bürger das Vertrauen in Parteien und Institutionen längst verloren haben. Das Wirtschaftliche droht im Würgegriff von Verboten, Abgaben und immer neuen Billionen-Schulden zusammenzubrechen. Und das Geistige? Es ist schon vor langer Zeit beerdigt worden, als der deutsche Idealismus von Kant, Schiller, Goethe und Fichte durch kalten Materialismus ersetzt wurde.

Die fatale Bilanz: Zwei Mal schon ist Deutschland politisch und wirtschaftlich untergegangen – nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg. Beide Male stand danach ein Scherbenhaufen, beide Male wurde neu aufgebaut. Heute jedoch wächst die Gefahr, dass die Bundesrepublik selbst als politisches Konstrukt ins Wanken gerät. Denn wenn eine Regierung nach Belieben die Verfassung ändert, um noch mehr Schulden auf die Bürger und deren Enkel abzuwälzen, ist das Fundament längst morsch.

Ob Deutschland untergeht, hängt also nicht allein von Wirtschaftsdaten ab, sondern von der Frage, ob das Volk den Mut findet, sich wieder seiner geistigen Wurzeln bewusst zu werden. Sonst bleibt nur das, was wir gerade erleben: ein Land ohne Richtung, das sehenden Auges in den Abgrund marschiert.