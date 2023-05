Das Wort zum Sonntag: Vom Fleisch essen …

Wie geht man mit militanten Veganern um? So wie dieser Koch? Er hat das sicher nicht alleine entschieden und das will in der heutigen Zeit etwas heißen, wenn ein Arbeitgeber, den politisch überkorrekten Öko-Veggie-Tunten die Tür vor der Nase zuschlägt. Der Mann soll übrigens im Gastrobereich der Uniklinik Eppendorf beschäftigt sein. Es geht nicht wirklich um Essgewohnheiten, sondern Verhalten, Wertschätzung und Respekt. Und Hilflosigkeit, weil die Moralapostel jede Scham verloren haben und jede Grenze überschreiten in ihrem unerschütterlichen Glauben, jedem ihre Weltsicht eintrichtern zu müssen.

Immer mehr Geschäfte und Restaurants reagieren auf die militanten grünen Besserwisser und werfen diese aus ihren Läden, wie dieser Gastronom aus #Hamburg

Da fällt mir folgender Witz ein: Woran erkennt man einen Veganer? Er sagt es dir. Was denn sonst, wenn er zum Grillabend eingeladen wird? Die ganzen Witze und comedyreifen Situationen sind kein Phänomen der Neuzeit. Ein Blick in die Bibel beweist, wie alt die Diskussionen sind. In “Brief an die Römer”, Kapitel 14, wird man fündig.

Starke und Schwache in der Gemeinde

Nehmt den an, der im Glauben schwach ist, ohne mit ihm über verschiedene Auffassungen zu streiten.

Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, der Schwache aber isst kein Fleisch.

Wer Fleisch isst, verachte den nicht, der es nicht isst; wer kein Fleisch isst, richte den nicht, der es isst. Denn Gott hat ihn angenommen.

Wie kannst du den Diener eines anderen richten? Sein Herr entscheidet, ob er steht oder fällt. Er wird aber stehen; denn der Herr bewirkt, dass er steht.

Der eine bevorzugt bestimmte Tage, der andere macht keinen Unterschied zwischen den Tagen. Jeder soll aber von seiner Auffassung überzeugt sein.

Wer einen bestimmten Tag bevorzugt, tut es zur Ehre des Herrn. Wer Fleisch isst, tut es zur Ehre des Herrn; denn er dankt Gott dabei. Wer kein Fleisch isst, unterlässt es zur Ehre des Herrn, und auch er dankt Gott.

Keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber:

Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn.

Denn Christus ist gestorben und lebendig geworden, um Herr zu sein über Tote und Lebende.

Wie kannst also du deinen Bruder richten? Und du, wie kannst du deinen Bruder verachten? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen.

Denn es heißt in der Schrift: So wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird Gott preisen.

Also wird jeder von uns vor Gott Rechenschaft über sich selbst ablegen.

Daher wollen wir uns nicht mehr gegenseitig richten. Achtet vielmehr darauf, dem Bruder keinen Anstoß zu geben und ihn nicht zu Fall zu bringen.

Auf Jesus, unseren Herrn, gründet sich meine feste Überzeugung, dass an sich nichts unrein ist; unrein ist es nur für den, der es als unrein betrachtet.

Wenn wegen einer Speise, die du isst, dein Bruder verwirrt und betrübt wird, dann handelst du nicht mehr nach dem Gebot der Liebe. Richte durch deine Speise nicht den zugrunde, für den Christus gestorben ist.

Es darf doch euer wahres Gut nicht der Lästerung preisgegeben werden;

denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist.

Und wer Christus so dient, wird von Gott anerkannt und ist bei den Menschen geachtet.

Lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau (der Gemeinde) beiträgt.

Reiß nicht wegen einer Speise das Werk Gottes nieder! Alle Dinge sind rein; schlecht ist es jedoch, wenn ein Mensch durch sein Essen dem Bruder Anstoß gibt.

Es ist nicht gut, Fleisch zu essen oder Wein zu trinken oder sonst etwas zu tun, wenn dein Bruder daran Anstoß nimmt.

Die Überzeugung, die du selbst hast, sollst du vor Gott haben. Wohl dem, der sich nicht zu verurteilen braucht bei dem, was er für recht hält.

Wer aber Zweifel hat, wenn er etwas isst, der ist gerichtet, weil er nicht aus der Überzeugung des Glaubens handelt. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde.

(Bibel, Einheitsübersetzung)