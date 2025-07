Gottes Quantennetz – Wie ein masseloser Supergeist das Universum steuert

Der Physiker und Autor Hans-Jörg Müllenmeister nimmt uns mit auf eine kühne Gedankenreise durch Quantenphysik, Metaphysik und spirituelle Intelligenz. Sein Essay stellt keine dogmatische Lehre auf, sondern ein faszinierendes Modell: Gott – nicht als alter Mann mit Bart, sondern als masseloses, allgegenwärtiges Hyperenergie-Feld, das Information, Energie und Bewusstsein miteinander verwebt.

Statt mit Engelsflügeln oder Höllenfeuer jongliert Müllenmeister mit Einsteins Gleichung E = mc², Quantenverschränkung und String-Theorien. Gottes Werkzeugkasten? Kein Hammer, sondern ein unendlich feines Netzwerk, das ohne Masse, ohne Raum, ohne Zeit auskommt – ein kosmisches WLAN mit göttlichem Passwort. Wo sich Naturwissenschaft und Spiritualität sonst misstrauisch beäugen, schlägt dieser Text eine Brücke: Der Schöpfer als Superintelligenz jenseits aller Maße, Dimensionen und Dogmen.

Und was ist mit uns? Wir sind keine Zufallsprodukte, sondern DNA-codierte Signaturen göttlicher Kreativität. Leben – so die These – ist nichts weniger als bewusste Liebesbotschaft eines schöpferischen Feldes, das nicht nur wirkt, sondern liebt. Der Artikel endet mit einem stillen Donnerschlag: Vielleicht ist Gott gar nicht da draußen – sondern Bewusstsein selbst. Fiat lux – es werde Licht.

Quelle: anderweltonline.com