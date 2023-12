Frohe Weihnachten!

Es ist Heiligabend 2023. Allen Lesern, Freunden, Unterstützern und Autoren von O24 sage ich an dieser Stelle meinen innigsten Dank für alles, denn ohne sie gäbe es diese Seite gar nicht mehr. Ich hätte längst aufgegeben, doch immer, wenn ich etwas konkreter mit solchen Gedanken spielte und die Rückschläge mir arg zusetzten, war es manchmal nur eine kleine Rückmeldung, ein Dankeschön von Lesern, die entsetzt über die Entwicklungen im Netz auf der Suche nach Aufklärung und Gleichgesinnten hierher fanden und mir wieder Mut machten, den Kampf fortzusetzen. Die ein oder andere vor Gericht gewonnene und erfolgreich ausgesessene Auseinandersetzung gehört natürlich auch dazu, aber das ist Berufsrisiko und meist nichts, über das man breit berichten kann, was stets „juristische“ Gründe hat.

In diesem Jahr haben sich die Fronten weiter verhärtet, sagen die einen, die anderen sehen das Erwachen von immer mehr Menschen und schöpfen daraus ihre Hoffnung. Gläubige Menschen jedoch hoffen nicht auf die anderen, sie finden ihre Stärke im Glauben. Vielen mag das töricht erscheinen oder auch bedrohlich, denn es sind ja auch „Gläubige“, die in diesen Tagen mit Terroranschlägen unsere Kultur bedrohen, nicht wahr? Dabei ist doch alles, wirklich alles, was wir zu wissen meinen, nichts weiter als glauben, seien wir uns lieber dessen bewusst und erinnern uns daran, was unsere eigenen Werte sind, nicht die einer Kirche, eines Staates oder Umweltsekte. Nicht nur an diesem Heiligen Abend und den folgenden Weih- und Raunächten, sondern jeden einzelnen Tag!

Ihnen und euch allen ein frohes Fest und ein glückliches 2024

Ihr und euer Wolfgang van de Rydt