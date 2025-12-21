Es brennt…

Es geht zu Ende, nicht nur das Jahr, sondern auch mit dem ganzen Drumherum, das alles Mögliche, aber nicht das Wesentliche beinhaltet. Wer wir sind, woran wir glauben, auf welchem Pfad wir durch das Leben wandeln und wohin uns die Reise führt, liegt bei aller Vorbestimmung in unseren Händen. Und es liegt an uns, ob wir die vielen großen und kleinen Wunder, die uns immer wieder begegnen, auch als solche wahrnehmen.

Wir glauben alles. Es gibt nichts, was wir nicht glauben, denn Wahrheit, Wissen und Erkennen liegen außerhalb dieses Vehikels, welches wir Körper nennen und in dem immer noch so viele den Sitz von Bewusstsein und Seele vermuten. Wenn es dunkel wird, wenn wir dieses Haus Gottes verlassen, von dem Christus sprach, als er sagte, wenn sie diesen Tempel einreißen, würde er ihn in drei Tagen wieder aufbauen, dann, weil wir nichts anderes kennen, als die Dunkelheit, die uns umgibt hier auf Erden und die in diesen Tagen immer größer wird, wenn die Seelenlosen in großer Zahl ins Diesseits drängen und selbst nicht wissen, wer sie sind.

Darum, liebe Leser, ist es so wichtig, unser Licht zu entzünden und nicht unter den Scheffel zu stellen. Jedes große Feuer besteht aus unzähligen Flammen. Ich bedanke mich für Ihre und Eure Aufmerksamkeit aus ganzem Herzen, für die Unterstützung, die liebevollen Adventsgrüße, auch im Namen aller, die täglich hier mithelfen und aus guten Gründen ungenannt bleiben wollen und wünschen Ihnen allen, einen ganz persönlichen, auf ihre Weise, besinnlichen Advent.

Ihr Wolfgang van de Rydt