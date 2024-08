Endzeit und Wiederkunft aus jüdischer Sicht

Im Judentum gibt es eine lange Tradition von Messias-Erwartungen, die sich insbesondere in Zeiten von Krisen und Umbrüchen verstärken. In der heutigen Zeit gibt es unter bestimmten Gruppen und Strömungen im Judentum die Vorstellung, dass wir uns in der Endzeit befinden und der Messias bald kommen könnte. Hier sind einige Gründe, warum einige Juden dies glauben:

1. Prophezeiungen und Zeichen

Viele Juden glauben, dass bestimmte Ereignisse und Entwicklungen als Zeichen für die bevorstehende Ankunft des Messias gedeutet werden können. Diese Zeichen sind in den jüdischen heiligen Schriften und Kommentaren beschrieben und umfassen unter anderem:

• Wiederherstellung Israels: Die Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 und die Rückkehr vieler Juden in das Land Israel wird von manchen als Erfüllung biblischer Prophezeiungen gesehen, die das Kommen des Messias ankündigen.

• Weltweite Unruhen: Kriege, Naturkatastrophen, moralischer Verfall und soziale Unruhen werden manchmal als Vorzeichen der “Geburtswehen des Messias” (Chevlei Moshiach) angesehen.

• Bau des Dritten Tempels: Einige glauben, dass der Bau eines neuen Tempels in Jerusalem ein entscheidendes Zeichen für die bevorstehende Ankunft des Messias ist.

2. Die Sehnsucht nach Erlösung

• Historische und gegenwärtige Herausforderungen: Die jüdische Geschichte ist geprägt von Verfolgung, Exil und Leid, was die Sehnsucht nach einem Erlöser, der Gerechtigkeit bringt und das jüdische Volk in eine Zeit des Friedens führt, verstärkt hat. Viele Juden hoffen, dass der Messias bald kommt, um diese Verheißungen zu erfüllen.

3. Mystische und Kabbalistische Lehren

• Kabbalistische Zeitrechnung: Einige kabbalistische Strömungen haben Zeitrechnungen entwickelt, die bestimmte Zeitpunkte in der Geschichte als besonders bedeutend für das Kommen des Messias identifizieren. Diese Berechnungen können dazu führen, dass bestimmte Jahre oder Zeiträume als besonders geeignet für die Ankunft des Messias angesehen werden.

4. Aktuelle religiöse Bewegungen

• Chabad-Lubawitsch: Eine chassidische Bewegung, insbesondere in der Chabad-Lubawitsch-Gemeinde, hat in den letzten Jahrzehnten eine starke Messias-Erwartung entwickelt. Manche Anhänger sahen sogar den letzten Rebbe, Menachem Mendel Schneerson, als potenziellen Messias an und erwarten, dass er in dieser Rolle zurückkehrt.

• Rückkehr zur Torah: In den letzten Jahrzehnten gab es eine Wiederbelebung des religiösen Lebens unter Juden weltweit, mit einer stärkeren Betonung der Rückkehr zur Torah und den Mitzwot (Geboten). Diese Bewegung wird manchmal als Vorbereitung auf das Kommen des Messias angesehen.

5. Die Rolle der Moderne und Technologie

• Veränderungen in der Welt: Einige Juden interpretieren den technologischen Fortschritt, die Globalisierung und andere moderne Entwicklungen als Vorboten des messianischen Zeitalters. Es gibt eine Vorstellung, dass die Welt durch diese Veränderungen auf die messianische Ära vorbereitet wird.

6. Globales Bewusstsein und Ethik

• Weltweite ethische Herausforderungen: Die zunehmende Aufmerksamkeit für globale Gerechtigkeit, Menschenrechte und ethische Fragen wird von einigen als ein Zeichen dafür gesehen, dass die Welt reif für das messianische Zeitalter ist, in dem solche Werte zentral sein werden.

Diese Überzeugungen variieren stark innerhalb des Judentums. Während einige Gruppen stark an die bevorstehende Ankunft des Messias glauben, sehen andere diese Erwartungen eher als symbolisch oder spirituell, ohne eine konkrete Naherwartung.