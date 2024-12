Danksagung zum dritten Advent

in

Es geht immer irgendwie weiter. Das sagt man gerne anderen, die in einer Notlage stecken und verzweifelt sind. Ist man selbst betroffen, mag man diese Worte vielleicht gar nicht hören. Aber es ändert nichts am Lauf der Geschehnisse, wenn man in Trübsal versinkt, es beschleunigt sie.

Die Zuschriften und Unterstützungen seit Veröffentlichung des „Dringenden Spendenaufrufs“ machen mir Mut, die Flinte nicht vorzeitig ins Korn zu werfen. Vielen Dank für jede Hilfe und noch einmal meine Bitte, dass wirklich niemand, dem es selbst an allem mangelt, sich angesprochen fühlen soll. Jeder gute Gedanke, Wunsch und Gebet bewegt etwas. Liebe Leser und Unterstützer, Sie sind heute mein dritter Advent, das Licht, das die Dunkelheit erhellt und die Kraft verleiht, den Weg einfach weiter zu gehen. Danke!