Dank und Demut

Es ist der zweite Advent. Ein Tag wie jeder andere, sagen die, denen Glaube und Brauchtum nichts bedeuten, denen allenfalls die Feiertage als nützliche Urlaubsbrücke und zusätzliches Frei vom ungeliebten Alltag dienen. Und es könnte tatsächlich auch ein Tag wie jeder andere sein.

Ein Tag, an dem wir uns in Demut verneigen und Dankbarkeit für das empfinden, was wir jeden Tag erleben dürfen. Die schönen Momente mit unseren Lieben, den Partnern, den Kindern, den Haustieren und was auch immer dazu gehört, was unser Leben, unseren Alltag ausmacht.

Ich wünschen Ihnen und Euch allen, liebe Leser, Freunde, Unterstützer, Mitschreiber und Ratsuchende einen besinnlichen zweiten Advent. Manchmal, nein nicht manchmal, recht oft sogar, fragen wir uns, welchen Sinn das alles noch macht, was wir hier machen und dann kommt wieder eine einzige Nachricht herein, die solch trübe Momente wieder erhellt. Danke!

Ihr Wolfgang van de Rydt