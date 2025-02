Abtreibung, Leihmutterschaft und Co.: Der teuflische Angriff auf unsere Werte

Als Christen wissen wir, dass die Familie – bestehend aus Mann, Frau und Kindern – ein göttliches Geschenk ist, das im Zentrum einer gesunden, gottgefälligen Gesellschaft steht. Doch heute wird diese heilige Ordnung bedroht durch das Selbstbestimmungsgesetz, die sogenannte Ehe für alle, das Adoptionsrecht für Homosexuelle, die schändliche Frühsexualisierung in Schulen und Kitas, den verwerflichen Handel mit Babys über Leihmutterschaften und die sündhafte Praxis der Abtreibung. Diese Entwicklungen brechen mit Gottes Schöpfungsplan und zielen darauf ab, die Familie zu zerstören. Sie sind verwerflich, schädlich und müssen beseitigt werden.

Das Selbstbestimmungsgesetz gestattet es Menschen, ihr Geschlecht nach Belieben zu ändern, als wäre Gottes klare Ordnung von Mann und Frau bedeutungslos. Die Bibel lehrt uns: „Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, als Mann und Frau schuf er sie“ (1. Mose 1,27). Dieses Gesetz stellt die göttliche Wahrheit infrage und verführt dazu, sich über den Schöpfer zu erheben. Es untergräbt die Familie, indem es die natürlichen Rollen von Vater und Mutter auflöst. Solch ein Frevel hat in einer christlichen Gesellschaft nichts zu suchen – dieses Gesetz muss verschwinden!

Die Ehe für alle trifft die von Gott gestiftete Ehe zwischen Mann und Frau ins Herz. „Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein“ (1. Mose 2,24). Die Ehe ist ein heiliger Bund für Liebe, Fortpflanzung und Kindererziehung. Durch ihre Ausdehnung auf gleichgeschlechtliche Paare wird sie zu einer menschlichen Erfindung degradiert, die Gottes Plan verspottet. Diese Entweihung zerstört die Grundlage der Familie und muss zurückgenommen werden, um die Ehe in ihrer Reinheit zu bewahren.

Das Adoptionsrecht für homosexuelle Paare widerspricht Gottes Willen für Kinder, die in der Obhut eines Vaters und einer Mutter aufwachsen sollen, um die natürliche Ergänzung von Männlichkeit und Weiblichkeit zu erleben. Studien mögen behaupten, dass Kinder in solchen Konstellationen „gut“ gedeihen, doch Gottes Wahrheit steht über menschlichen Statistiken. Ein Kind ohne Mutter oder Vater verliert ein essenzielles Vorbild, das Gott vorgesehen hat. Diese Praxis gefährdet Kinderseelen und die Familie – sie gehört abgeschafft!

Abscheulich ist die Frühsexualisierung in Schulen und Kitas. Unter dem Vorwand der „Aufklärung“ werden unsere Kleinsten mit sündhaften Ideen über sexuelle Vielfalt und Geschlechterflüssigkeit vergiftet. Die Bibel mahnt: „Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht“ (Markus 10,14) – doch hier werden sie von Gott weggeführt und in Verwirrung gestürzt. Statt Keuschheit, Reinheit und Liebe zu Gottes Ordnung zu lehren, sät man Unmoral in ihre Herzen. Diese teuflische Indoktrination zerstört familiale Werte und muss aus unseren Bildungseinrichtungen verbannt werden.

Der Handel mit Babys durch Leihmutterschaften entweiht Gottes Gabe des Lebens. Kinder werden wie Ware gehandelt, aus dem Schoß einer Frau gekauft, um egoistischen Wünschen – oft gleichgeschlechtlicher Paare – zu dienen. Die Bibel sagt: „Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn“ (Psalm 127,3), keine Objekte für den Markt. Diese Praxis erniedrigt Frauen, verhöhnt die Mutterschaft und trennt Kinder von ihrer natürlichen Herkunft. Sie ist ein sündhafter Missbrauch und muss verboten werden, um die Heiligkeit der Familie zu schützen.

Abtreibung greift das Leben an, das Gott selbst schafft. Jedes ungeborene Kind ist ein Wunder, von Anfang an mit Seele und göttlichem Zweck: „Denn du hast meine Nieren bereitet und mich gebildet im Mutterleib“ (Psalm 139,13). Die Legalisierung der Abtreibung ist Mord, der die Familie zerstört, indem er das Leben verweigert. Sie verleitet Frauen, ihre Berufung als Mütter aufzugeben, und Männer, ihre Pflicht als Väter zu meiden. Diese Todsünde muss enden, um die Heiligkeit des Lebens und der Familie zu wahren.

Diese Entwicklungen sind kein Zufall, sondern ein gezielter Angriff auf christliche Werte und die Familie als Keimzelle der Gesellschaft. Sie nähren Egoismus, Sünde und die Ablehnung von Gottes Willen. Wenn Geschlecht beliebig wird, die Ehe entheiligt, Kinder ihrer natürlichen Elternschaft beraubt, die Jüngsten verführt, Babys gehandelt und das Leben im Mutterleib vernichtet wird, bleibt von der Familie nichts übrig. Eine gottlose Gesellschaft voller Chaos und Verfall ist die Folge. Wir dürfen nicht schweigen – diese Maßnahmen müssen weg, um Gottes Plan zu retten.

Als Christen sind wir berufen, die Wahrheit zu verteidigen. Das Selbstbestimmungsgesetz, die Ehe für alle, das Adoptionsrecht für Homosexuelle, die Frühsexualisierung, der Handel mit Babys durch Leihmutterschaften und die Abtreibung sind Angriffe auf die Familie, die wir nicht dulden dürfen. Sie sind verwerflich, schädlich und müssen verschwinden. Nur durch die Rückkehr zu Gottes Ordnung – mit der Familie als heiligem Kern – können wir unsere Gesellschaft bewahren. Lasst uns beten und handeln, damit Gottes Wille geschieht, auf Erden wie im Himmel.