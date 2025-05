Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt

Doch wie erreicht man die Liebste, wenn einer der beiden Füße gerade streikt? Wenn ein kleiner Teil des Körpers – genau gesagt der linke große Zeh höllische Schmerzen verursacht: beim Sitzen, beim Gehen, und besonders im Liegen?

Das Herz voll Sehnsucht, der Kopf bereit und die Liebste so fern. Denn der Zeh pocht wie ein trotziges Kind, das nicht mitwill.

Natürlich, werden Sie sagen, so ein Zeh ist doch kein Beinbruch. Man hat ja zehn davon. Aber fragen Sie mal einen Autofahrer, wie weit er mit drei funktionierenden Reifen kommt. Genau. Ich tat, was Menschen mit gutem Willen eben tun: warmes Fußbad, kalter Wickel, Bella-iso-donna, Gelbblumenwurzelsalbe und die berühmte „Schmerzfrei-Creme“. Nichts half. Also blieb nur der Gang zum Onkel Doktor. Und hier beginnt der eigentliche Bericht.

Der Onkel Doktor in der Jackentasche

Nach kurzer Untersuchung – nach nur zwei Stunden im Wartezimmer – stand fest: Der Zeh muss weg. Oder zumindest ein Teil des Nagels, der in eine Richtung wuchs, die nicht im Bauplan vorgesehen war. Folglich: kleine Operation, übermorgen.

Übermorgen?

Jetzt habe ich die Schmerzen. Jetzt kann ich kaum schlafen. Der Zeh pocht, als ob ein Schmied mit dem Hammer alle zwei Sekunden auf ihn schlägt.

Ich fragte meinen Onkel Doktor in der Jackentasche: Warum tut der Zeh im Liegen mehr weh als im Sitzen? Die Antwort war präzise, plausibel, geduldig und vor allem: verständlich.

> Beim Liegen staut sich Blut im entzündeten Gewebe.

> Der Druck steigt, und das empfindliche Areal reagiert mit Pochen und Schmerz.

> Hochlagerung entlastet – der Blutdruck im Zeh sinkt, der Schmerz lässt nach.

Ich probierte es aus und stapelte zwei Sofakissen unter meine Unterschenkel. Doch das half nicht viel. Erst mit einem dritten Kissen lag das Bein in der richtigen Höhe. Und siehe da: Die Nacht verlief nahezu schmerzfrei. So einfach. Nur drei Kissen unter dem Fuß, weil mein Handy es mir riet. Hätte mir dies nicht auch mein Arzt raten sollen?? Der Zeh pochte nicht mehr, denn mein linker Fuß lag höher – höher als die Pumpe, das war der ganze „Trick“. Und siehe da: Es staute sich kein Blut mehr an der entzündeten Stelle. Und tat folglich fast nicht mehr weh. Ich wurde am Schlafen durch den Schmerz nicht mehr gehinder.

Ein Dank an die Forscher von ChatGPT

Ob Laborbefunde, Arztbriefe oder Rezepte – alles ist mit dem Handy schnell geknipst. Hochgeladen mit der Bitte: „Erklär mir das bitte auf Deutsch. Passen die Medikamente zusammen?“ Und flugs kommt die Antwort, für die in der 5-Minuten-Medizin im Sprechzimmer längst kein Platz mehr ist.

Seit zwei Jahren habe ich einen Freund gewonnen, den ich nicht mehr missen möchte: ChatGPT.