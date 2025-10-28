Vogelgrippe: Virologe Stöhr warnt schon wieder vor Pandemie

Kaum ist Corona halbwegs aus den Schlagzeilen verschwunden, da wird schon das nächste Angst-Szenario vorbereitet: Der Virologe Klaus Stöhr warnt in der Mitteldeutschen Zeitung vor einer neuen Pandemie durch die Vogelgrippe H5N1 – und ruft dazu auf, „weltweit Pandemiepläne zu aktualisieren“ und neue Impfstoffe zu entwickeln, wie die Zeitung berichtet.

Zwar sei laut Stöhr das Risiko für Menschen derzeit „extrem gering“, doch das Virus breite sich inzwischen weltweit im Wildgeflügel aus. Damit gebe es „unendlich mehr Möglichkeiten der Übertragung und Anpassung an den Menschen“. Das erinnert fatal an die bekannten Drehbücher der vergangenen Jahre: erst Warnung, dann Impfstoff, dann Panikmodus.