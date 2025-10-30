ai-generated

Über 700 Behandlungsfehler – aber keiner war zuständig

Gesundheitsreporter

Mehr als 700 Behandlungsfehler in Bayern. In einem Jahr. Nicht bei Friseuren, sondern in Krankenhäusern. Von harmlos bis tödlich – alles dabei. Und jedes Mal: ein Achselzucken im System.

Der Medizinische Dienst hat gezählt, die Politik schweigt. Die Kliniken sagen, das seien Einzelfälle. So viele Einzelfälle, dass man schon eine eigene Statistik braucht.

Patienten sterben, weil Ärzte danebenliegen – und keiner merkt was. Oder keiner will was merken. Hauptsache, die Abrechnung stimmt.

Und wenn dann jemand aufmuckt, gibt’s Mitleid, vielleicht einen Gutschein für den nächsten Termin. Verantwortung? Nur, wenn sie auf dem Papier steht.

Gesundheitssystem auf Hochglanz – doch hinter der weißen Fassade liegt der Pfusch. Ein ganzes Land wird „fachgerecht“ behandelt – bis es irgendwann merkt, dass es selbst der Patient ist.

Quelle: t-online.de

