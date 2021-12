TransitionTV: Juristen gegen Massnahmen – Anti-Impfsekte – Biowaffe «Kinderimpfung» – Capitan Vaccino

Heute erfahren Sie, wie 150 Schweizer Juristen mit einem offenen Brief an die Bundesversammlung gegen 2G vorgehen. Ein NZZ-Bericht zum Thema «Impfgegner – Sektenmitglieder» wird von unserer Expertin Dr. Ruke Wyler beurteilt. Weiter wird einmal mehr die Biowaffe «Kinderimpfung» beleuchtet und wie Kinder zur Genspritze gebracht werden sollen. In seiner Kolumne ermutigt Sie Andreas Heisler, sich weiterhin gegen den herrschenden Wahnsinn zu stellen. Zum Schluss beleuchtet eine Rechtsphilosophin, ob es den Rechtsstaat überhaupt noch gibt.

Juristen gegen 2G

Impfgegner = Sektenmitglieder?

Dr. Nagase gegen die Kinderimpfung

«Capitan Vaccino»

Wer sagt’s denn: Andreas Heisler

Rechtsphilosophin zum Rechtsstaat