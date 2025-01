Studie fordert sofortigen Stopp der COVID-19-Impfungen: „Fahrlässige Tötung in großem Stil“

Eine von Experten begutachtete Studie, die im Journal Science, Public Health Policy and the Law veröffentlicht wurde, fasst die Fakten über die Unwirksamkeit und Gefährlichkeit von COVID-19-Impfstoffen zusammen. Die Autoren der Studie, der Kardiologe Peter McCullough und der Epidemiologe Nicolas Hulscher, fordern ein sofortiges Moratorium für COVID-19-Impfstoffe. Ihrer Ansicht nach stellt das Festhalten an den Impfstoffen eine „fahrlässige Tötung in großem Stil“ dar, und jede Person, die an der Herstellung, dem Vertrieb, der Vermarktung und der Verabreichung der Produkte beteiligt ist, macht sich eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit schuldig.

Die Studie argumentiert, dass die weltweiten COVID-19-Impfkampagnen die grundlegenden Sicherheits- und Wirksamkeitsstandards nicht erfüllt haben und dass sich die Hinweise auf erhebliche Schäden häufen. Bis zum 6. September 2024 hat die CDC 19.028 Todesfälle in den USA dokumentiert, die dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet wurden. Die Gesamtzahl der an VAERS gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff (37.544 in allen teilnehmenden Ländern) übersteigt die Rückrufgrenzen früherer Impfstoffrücknahmen um bis zu 375.340 Prozent. Es wird darauf hingewiesen, dass die Dunkelziffer bei der Meldung von Impfschäden und Todesfällen in der VAERS-Statistik zwischen 1 von 30 und 1 von 100 gemeldeten Fällen liegen kann.

Die Studie bemängelt, dass die Kriterien für einen FDA-Rückruf der Klasse I, der für Produkte gilt, die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit schwerwiegende gesundheitsschädliche Folgen oder Todesfälle verursachen, weit überschritten wurden. Es gibt erhebliche Mängel bei der Überwachung der Datensicherheit und der Risikominderung.

Zu den in der Studie genannten Punkten gehören:

Überhöhte Sterblichkeitsrate

Negative Wirksamkeit

Weit verbreitete DNA-Kontamination

Fehlende nachweisliche Verringerung der Ansteckungsgefahr, der Krankenhauseinweisungen oder der Sterblichkeit

Die Studie zitiert auch mehrere andere Studien, die auf eine erhöhte Sterblichkeit und andere schwerwiegende Nebenwirkungen im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen hinweisen. Eine Studie schätzt, dass die COVID-19-Impfung in den USA zu 589.868 Todesfällen geführt haben könnte. Die Studie argumentiert, dass mehr Amerikaner an den Folgen der COVID-19-Impfung gestorben sein könnten als an der SARS-CoV-2-Infektion. Darüber hinaus wird auf DNA-Kontaminationen in den Impfstoffen hingewiesen, die die von den Aufsichtsbehörden empfohlenen Grenzwerte überschreiten.

Mehr als 81.000 Ärzte, Wissenschaftler, Forscher und besorgte Bürger, 240 gewählte Regierungsvertreter, 17 Berufsverbände des öffentlichen Gesundheitswesens und der Ärzteschaft, zwei republikanische Landesparteien, 17 Bezirksausschüsse der republikanischen Partei und sechs wissenschaftliche Studien aus aller Welt haben bereits die Rücknahme der „Impfstoffe“ vom Markt gefordert.

Die Autoren der Studie betonen, dass die sofortige Rücknahme der COVID-19-Impfstoffe vom Markt unerlässlich ist, um weitere Todesfälle zu verhindern und sicherzustellen, dass die nächsten Schritte zur Rechenschaftspflicht unternommen werden.

Die EU-Kommission hat trotz der Bedenken einen neuen Rahmenvertrag mit Moderna über bis zu 146 Millionen Dosen Corona-Impfstoff abgeschlossen.

Laut der Studie bestehen erhebliche Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Wirksamkeit von COVID-19-Impfstoffen, weshalb die sofortige Rücknahme vom Markt erforderlich sei.

Quelle: Transition News