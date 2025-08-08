Spital-Skandal: „Ohne E-Card lässt man dich krepieren!“

Ein Notfall, der keiner sein durfte: Beatrix Hengstberger brachte ihren vor Schmerzen stöhnenden Mann Arnold ins Spital Horn, doch statt Hilfe gab’s Bürokratie pur. Die „Krone“ berichtet: Ohne E-Card wurde der Patient ignoriert, obwohl er kurz vor dem Kollaps stand. Krone.at

Beatrix Hengstberger erlebte einen Albtraum, als sie ihren Mann mit akuten Bauchschmerzen in die Notaufnahme brachte. Statt schneller Hilfe forderte das Personal die E-Card – „ohne geht gar nix!“ Selbst als die verzweifelte Ehefrau laut um Hilfe rief, drohte man ihr mit der Polizei. Erst nach zähem Hin und Her wurde Arnold behandelt und konnte das Spital wieder verlassen. Die NÖ Landesgesundheitsagentur und die Klinik rechtfertigen sich mit „Datensicherheit“ und „professionellem Ablauf“. Doch die Empörung bleibt: Bürokratie über Menschlichkeit? Ein Skandal, der zeigt, wie kalt das System sein kann.