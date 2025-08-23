Es ist kaum zu glauben, aber die Wahrheit kommt ans Licht: Die Bundestagsabgeordnete Dr. Christina Baum hat einen medizinischen Skandal aufgedeckt, der die Bundesregierung kalt lässt. Keine Tests auf Spike-Protein-Persistenz bei Blut- und Plasmaspenden – das heißt, jeder, der eine Transfusion braucht, könnte mit gefährlichen Proteinen infiziert werden, die zu Entzündungen, Thrombosen und sogar Long-COVID-Symptomen führen können.

Baum warnt zurecht: Die Regierung spielt mit unserem Leben, während sie die Augen vor den Folgen des Corona-Experiments verschließt. Studien, auf die sie sich stützt, zeigen, dass diese Proteine systemische Schäden anrichten können – doch statt zu handeln, ignoriert die Politik diese Risiken und lässt uns im Stich. Die Antwort der Bundesregierung, dass solche Tests „nicht vorgesehen“ seien, ist ein Schlag ins Gesicht jedes Bürgers, der auf sichere medizinische Versorgung vertraut. Auf X toben die Gemüter: Während einige Baum als Heldin feiern, die das System entlarvt, hetzen andere sie als Verschwörungstheoretikerin – doch die Fakten sprechen für sich. Der 5%-Rückgang der Blutspenden, den das Deutsche Rote Kreuz beklagt, zeigt, wie sehr das Vertrauen in unsere Behörden bröckelt. Es wird Zeit, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, bevor noch mehr Menschen Schaden nehmen!

Die Antwort der Bundesregierung auf die schriftliche Frage (Arbeitsnummer 8/116) der AfD-Bundestagsabgeordneten Dr. Christina Baum, Mitglied im Gesundheitsausschuss, ob die Bundesregierung Kenntnis darüber habe, ob Blut bei Blut- und…

Diese Fahrlässigkeit ist kein Versehen, sondern ein kalkulierter Angriff auf unsere Gesundheit. Die Forderung nach Kennzeichnung von Blut nach Impfstatus oder gar einer Testpflicht wird von Bürgern lautstark unterstützt – doch die etablierten Kräfte wie das Paul-Ehrlich-Institut und selbstkritische Stimmen auf X versuchen, die Debatte mit pseudowissenschaftlichem Geschwafel zu ersticken.

„Kein Risiko für Empfänger“ – das ist die dreiste Lüge, mit der sie uns beruhigen wollen, während sie die Beweise für persistierende Spike-Proteine ignorieren. Dr. Baum hat recht: Das ist ein Skandal, der die Grundfesten unseres Gesundheitssystems erschüttert. Die Opposition muss endlich Druck machen, um diese unverantwortliche Praxis zu stoppen – sonst bleibt nur die bittere Erkenntnis, dass unsere Eliten mehr an Kontrolle als an unserem Wohl interessiert sind. Wachen wir auf, bevor es zu spät ist!