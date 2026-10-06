SafeVac-Zahlenchaos: Christina Baum fordert Corona-Untersuchungsausschuss

Das Paul-Ehrlich-Institut liefert zur SafeVac-Studie immer neue Zahlen über schwerwiegende Ereignisse nach Corona-Impfungen. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum fordert deshalb die vollständige Offenlegung der Daten und einen Corona-Untersuchungsausschuss.

Nach Angaben der Bundesregierung wurde bei 3.506 Teilnehmern der SafeVac-2.0-Studie mindestens ein schwerwiegendes Ereignis nach einer Impfung dokumentiert. Zunächst wurden jedoch deutlich weniger entsprechende Studienfälle an die europäische Datenbank EudraVigilance übermittelt. Inzwischen spricht das PEI laut einer aktuellen Mitteilung der AfD-Bundestagsfraktion von rund 5.000 übermittelten schwerwiegenden Studienfällen.

Die Zahlen werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten. Baum verweist auf Recherchen des Journalisten Bastian Barucker und verlangt eine nachvollziehbare Erklärung dafür, wie die unterschiedlichen Angaben zustande kommen und weshalb sich die Zahl der gemeldeten Fälle im Zeitverlauf so stark verändert hat.

„Vertrauen in die Arzneimittelüberwachung kann nur dadurch wieder entstehen, wenn Daten vollständig, nachvollziehbar und unabhängig überprüfbar sind“, erklärt die gesundheitspolitische Sprecherin. Forderungen nach Geheimhaltung bewirkten das Gegenteil und nährten den Verdacht, dass etwas vertuscht werden solle.

Wenn Bundesregierung und PEI darauf beharrten, dass das Institut nicht zur Stützung einer politischen Agenda eingesetzt worden sei, müsse die Veröffentlichung sämtlicher verfügbarer Daten längst im eigenen Interesse liegen. Das anhaltende Zahlenchaos belege erneut, warum die von der AfD geforderte parlamentarische Aufarbeitung der Corona-Politik überfällig sei.

Quellen: Pressemitteilung der AfD-Bundestagsfraktion; Facebook-Beitrag von Dr. Christina Baum.