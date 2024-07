rbb macht auf TikTok üble Werbung für Transgender-OPs

Mitarbeiter des Öffentlich rechtlichen Rundfunks haben im Rahmen ihrer Transgender-Propaganda jungen Mädchen Brustamputationen angepriesen, berichtet klärt die Initiative „Demo für alle“ auf. Mit dem Format „safespace“ heize der rbb den Trans-Kult genau dort an, wo reihenweise verunsicherte und psychisch instabile Kinder Rat und Informationen rund um das Thema Transgender suchen, heißt es weiter in dem Bericht.

Der TikTok-Kanal „safespace“, 2020 vom rbb gegründet, klärt Teenager (13-16 Jahre) über Pubertät und Sexualität auf, indem er offen und entspannt über schamhafte Themen spricht und Tabus bricht. „Safespace“ wird als modernes Aufklärungsformat für 13- bis 16-jährige FLINTA* (Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nicht-binäre, Trans- und Agender-Personen) beworben.

Wenn „safespace“-Moderatorin Saphira, die sich selbst als „non-binär“ identifiziert, in Videoclips erklärt, wie man mit einem „Binder“ die Brüste abbindet, erreicht sie zahllose Mädchen, die genau das wissen wollen.

Als ein Mädchen in die Kommentare schreibt, dass ihre Mutter das nicht erlauben würde und das starke Abbinden der Brüste als Selbstverstümmelung bezeichne, stellte der Kanal die Aufgeklärtheit der Mutter infrage und riet dazu, den Binder von jemand anderem besorgen zu lassen. Gegenüber einem weiteren TikTok-Zuschauer relativierte „safespace“ die Bedenken wegen des starken Drucks auf die Brüste und antwortete: „Es kommt auf den Binder an, aber das Drücken wird man wohl nicht vermeiden können.“ Während ältere Generationen sich vom rbb-Fernsehprogramm berieseln lassen, läuft in den Online-Jugendformaten schamlose, ideologische Indoktrination, gespickt mit riskanten medizinischen Ratschlägen.