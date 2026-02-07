Länger leben mit Apotheker Donald Trump

In Deutschland interessiert sich kaum ein Patient dafür, was sein verschriebenes Medikament eigentlich kostet. Wer gesetzlich versichert ist, zahlt in der Apotheke meist sechs Euro zu und erhält dafür ein Präparat, das im Hintergrund 200 Euro oder mehr kosten kann. Der Preis ist kein Gesprächsthema, weder mit dem Arzt noch mit dem Apotheker.

Money, money – das US-Thema bei Medikamentenpreisen

In den USA ist das anders. Dort gibt es keinen einheitlichen Apothekenpreis und keine Garantie, dass Medikamente vollständig übernommen werden. Selbst Versicherte zahlen oft hohe Eigenanteile oder müssen erst einen Selbstbehalt erreichen. Für Millionen Menschen heißt das: Der Preis entscheidet mit darüber, ob ein Medikament gekauft werden kann oder nicht. Eine Frage, die sich deutsche Patienten aus eigener Erfahrung kaum vorstellen können.

TrumpRX als Wahlkampfhilfe

Geld überzeugt leichter als alle Argumente. Getreu dieser Weisheit greift Trump ins profitable Getriebe der Pharmaindustrie. Die neue Suchmaschine https://trumprx.gov ist keine Online-Apotheke, sondern eine staatlich beworbene Suchmaschine. Sie zeigt, wo Medikamente günstiger erhältlich sind, und macht Preisunterschiede sichtbar. Möglich wird das durch Trumps Deals mit Pharmakonzernen, die im Gegenzug niedrigere Einfuhrzölle erhalten. Viele Medikamente stammen aus China und Indien.

Geld gespart und Donald aus Dankbarkeit gewählt

TrumpRx gibt Patienten etwas, das ihnen bislang fehlte: Transparenz. Wer weiß, dass ein Medikament 100 Dollar günstiger zu haben ist, kann entscheiden, ob sich der Weg lohnt, das ist eine nüchterne Rechnung. Viele fahren bislang schon aus diesem Grunde nach Kanada. Für deutsche Leser mag das befremdlich wirken. Schmerzmittel, die bei uns nur auf Rezept zu haben sind, werden im US-Fernsehen beworben wie bei uns Gummibärchen aus dem Drogeriemarkt.

Und wo die Marktwirtschaft versagt

Hier findet Trump eine perfekte Wahlkampfhilfe, und er wird damit zum Wohltäter. Onkel Doktor Trump hilft!