Krankenhauskrise explodiert: Bald drei Viertel der Kliniken #futschi?

Die deutschen Krankenhäuser taumeln am Abgrund: 75 Prozent der Kliniken schrieben 2024 rote Zahlen – ein dramatischer Sprung von 32 Prozent vor fünf Jahren. Besonders öffentliche Häuser sind mit 89 Prozent Verlustquote knallhart betroffen, während private Kliniken zu 83 Prozent fette Gewinne einstreichen. Die Unternehmensberatung Roland Berger legt diese Schieflage in ihrer aktuellen Umfrage schonungslos offen und warnt vor einer Flut an Fusionen und Schließungen.

Der Investitionsbedarf? Gigantische 130 Milliarden Euro, während der staatliche Transformationsfonds mit läppischen 50 Milliarden Euro hinten runterfällt. Die Ampel-Reform und ein geplanter Vier-Milliarden-Hilfsfonds der schwarz-roten Koalition sind nichts als Pflaster auf einer klaffenden Wunde. Kliniken kämpfen ums nackte Überleben, Kommunen schieben Gelder hin und her, und die Politik glotzt tatenlos zu, wie das Gesundheitssystem vor die Hunde geht. Wer zahlt die Rechnung? Die Bürger, wer sonst!

Quelle: Deutsches Ärzteblatt