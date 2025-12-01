Impf-Event in der Apotheke und die Schlafschafe stehen brav Schlange

Die Bundesvereinigung der Apothekerverbände feiert ihre „Lange Nacht des Impfens“ wie ein Volksfest: 700 Apotheken, 16.600 Stiche – und null kritische Fragen. Während man das wie einen Durchbruch verkauft, bleibt der Elefant im Raum: Wenn Impfen so überzeugend wäre, müsste man es nicht wie Black-Friday-Rabatte bewerben.

Aggressive Grippeviren, halbes Jahr Schutz – die altbekannte Angstrhetorik läuft wieder auf Vollgas. Und die Schlafschafe trotten hin, während immer mehr Menschen sich bewusst gegen den jährlichen Panikmodus entscheiden.

Das Apotheken-Impfen ist kein „bürgernaher Service“, sondern ein politisch gepushtes Geschäftsmodell. Und je lauter die Jubelmeldungen, desto klarer wird: Die Kampagne braucht Events, weil die Begeisterung fehlt.