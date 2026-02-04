HPV / Symbolbild

HPV-Impfung: Milliardenumsätze, große Versprechen – und bis heute kein Beweis für Schutzwirkung

|

Gesundheitsreporter

|

,

Pünktlich zum Weltkrebstag veröffentlicht die Wissenschaftliche Initiative Gesundheit für Österreich eine umfassende Evidenzanalyse zu HPV-Impfungen – und reißt damit die Hochglanzfassade eines der aggressivsten Impfkampagnen der letzten Jahrzehnte ein. Trotz massiver Werbung und enormer Profite fehlt selbst 20 Jahre nach der Zulassung jeder belastbare Nachweis, dass die HPV-Impfung tatsächlich vor Gebärmutterhalskrebs oder anderen Krebsarten schützt.

Statt klarer Wirksamkeitsdaten zeigt die Analyse ein anderes Bild: Zulassungsstudien ohne echte Placebos, systematisch ausgeblendete Warnsignale und immer wieder Hinweise auf schwerste Nebenwirkungen – bis hin zu Todesfällen. Die Schutzwirkung wird in offiziellen Dokumenten selbst als „unbekannt“ bezeichnet, während die Impfung weiterhin als nahezu alternativlos beworben wird.

Besonders brisant ist der Umgang mit den Studiendaten. Hersteller vermeiden konsequent placebokontrollierte Studien und werten schwere Erkrankungen oder Todesfälle regelmäßig als „nicht impfassoziiert“. Folgestudien übernehmen diese Methodik, statt offene Fragen zu klären. Auch große Übersichtsarbeiten und Reviews greifen laut Analyse selektiv auf genehme Studien zurück, während kritische Ergebnisse außen vor bleiben.

Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Einfluss industrienaher Organisationen und finanzieller „Förderungen“. Diese könnten erklären, warum selbst ehemals nüchterne wissenschaftliche Institutionen wie Cochrane zunehmend beschwichtigende Formulierungen verwenden, obwohl die Datenlage genau das nicht hergibt.

Das Fazit der Evidenzanalyse fällt entsprechend ernüchternd aus: Ein milliardenschwerer Impfstoff wird mit dem Versprechen der Krebsprävention beworben, ohne dass dieser Nutzen jemals sauber belegt wurde – während Risiken kleingeredet oder verschleiert werden. Die vollständige Analyse mit zahlreichen Studienverweisen steht öffentlich zur Nachprüfung bereit.

Avatar-Foto

Gesundheitsreporter

Unterstützen Sie unsere Arbeit

Spenden √

Kommentare

Eine Antwort zu „HPV-Impfung: Milliardenumsätze, große Versprechen – und bis heute kein Beweis für Schutzwirkung“

  1. Avatar von Sachlichkeit
    Sachlichkeit

    Jedem geistig gesunden, nicht manipulierten Menschen (Sektenverhalten) ist es längst bekannt, dass sog. Schutzimpfungen, weder eine Krankheit heilt schon gar nicht verhindern kann. Es sind Axiome!

    Die Medizin mit ihren „Logen“ sind Marketinginstrumente für die Pharmaindustrie, denn die Medizin erforscht nicht die Ursachen sondern bedient nur die Symptome, denn die Symptome sind immer das Ergebnis der Säuberung einer Krankheit durch das körpereigene Regulierungssystem, bestehend aus Körper, Geist und Seele. Die lebenswichtigen Gesundheitsmikroben werden als Erreger deklariert. Infam!

    Eine Ansteckung ist nicht möglich, es sind Glaubessätze, denn eine Anhäufung von gleichartigen Symptomen, sind immer der Umwelt und Lebensart „geschuldet“. Eine dauernde Belastung der Seele kann auch zu Krebssymptomen führen, denn der Geist entscheidet, wie und wo die Säuberung stattfindet. Der Mensch ist ein biologisches und nicht wie von den Sekten diktiert, ein materialistisches Wesen.
    Universalbiologie nach „Neuer germanischen Medizin, nach R. Hamer = leicht nachvollziehbar, Unterkühlung = Grippesymptome)!

    Signifikant vergleichbar mit der Sektenlüge, wonach die Banken, Staat und das Soziale, ihre Aktivitäten mit der Geldbereitstellung Kundinnen und Kunden, Bürgerinnen und Bürger abdecken.

    Wir sind weder Steuer- noch Sozialzahler, wie der Krankheitserreger, nicht existent!

    Friedrich der Grosse, will nun den Vorsorgefokus auf die Betriebsrente legen (sog. Geldlager auf Jahre hinaus = bei Abnahme der Erwerbstätigen Geldsegen für die Reichen!
    Die einzig korrekte Umlage kann nur aus den Wirtschaftseinnahmen, direkt zwischen Wirtschaft und Staat erfolgen! Im praktizierten „Erwerbstätigensystem nach Mackenroth“, wird er Spieltrieb der Sektenmitarbeiter (Politik) ermöglicht.

    Den von der Bildung instrumentalisierten Sektenmitglieder, fehlt die zwingend notwendige kognitive Fähigkeiten um die Lehrbetrügereien der Sektenmitarbeiter in den Lernanstalten zu erkennen. Verblödungsendlosschlaufe).

    Die Plattformen (alternativen Medien, Ökonomen und Mediziner) fehlen scheinbar die notwendigen Fähigkeiten auch, andernfalls sie erkennen könnten, dass ihre berufliche Ausbildung nicht stimmen kann. Sie erkennen nur die Symptome!

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Unterstützen Sie unabhängigen Journalismus

Wenn Sie unsere Arbeit schätzen und unabhängige Berichterstattung unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihren Beitrag.

Jetzt unterstützen